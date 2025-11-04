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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود

مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست با اعضای انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بودجه دولت متصل نیست و از آنجایی که باید منابع خود را از طریق وصول حق‌بیمه تأمین کند، افزود: مطالبات ما از دولت، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، اجرای دو مرحله متناسب‌سازی در طول یک‌سال گذشته و فضای اقتصادی کشور، وصول منابع تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و به طور مشخص نقدینگی سازمان را با چالش مواجه کرد.

وی افزود: کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی به خدمت‌دهندگان و طرفین قرارداد هم سرایت می‌کند و برای ما نیز این وضع و تأخیر در انجام تعهدات مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه اوایل هفته آینده مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم، افزود: همچنین از محل نقد شدن مابقی ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باقیمانده مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را پرداخت خواهیم کرد.

سالاری با تأکید بر اینکه ما در مقابل بیمه‌شدگان و بازنشستگان و خدمت‌دهندگان به آنها مسئول هستیم، اظهار داشت: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مراکز درمانی با شرایط مناسب به فعالیت بپردازند و به بیمه‌شدگان خدمات ارائه دهند.

در ابتدای این نشست، اعضای انجمن داورسازان کشور به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 6645481

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