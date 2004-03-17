به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، خوزه لويس نخست وزير آينده اسپانيا امروز همچنين بارديگر تاكيد كرد: اگر پس از 30 ژوئن سازمان ملل متحد مسئوليت نيروهاي چند مليتي را برعهده نگيرد نيروهاي اسپانيايي را از عراق خارج خواهد كرد.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت افزايش تدابيرامنيتي در اسپانيا گفت: ضروري است كه سيستم جديدي امنيتي را براي مبارزه با تروريسم در اسپانيا ايجاد كنيم؛ تشكيلات امنيتي در اسپانيا از خلا بزرگي در زمينه هماهنگي ميان تشكيلات پليس رنج مي برد.
نخست وزير آينده اسپانيا:
علي رغم درخواست بوش، نيروهاي اسپانيايي را از عراق بازمي گردانيم
خوزه لويس نخست وزير آينده اسپانيا اعلام كرد كه موضعش درباره بازگشت نظاميان اسپانيايي از عراق، علي رغم درخواست جرج بوش رئيس جمهور آمريكا تغيير نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، خوزه لويس نخست وزير آينده اسپانيا امروز همچنين بارديگر تاكيد كرد: اگر پس از 30 ژوئن سازمان ملل متحد مسئوليت نيروهاي چند مليتي را برعهده نگيرد نيروهاي اسپانيايي را از عراق خارج خواهد كرد.
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