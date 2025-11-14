به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح جمعه در جریان سفر به شهر کوالالامپور مالزی و شرکت در کنگره کاشت حلزون شنوایی آسیا- اقیانوسیه، ضمن دیدار با مسؤولان حوزه سلامت این کشور و بازدید از مراکز درمانی، راهکارهای توسعه تعامل علمی دو کشور را در حوزه‌های مختلف پیگیری کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دعوت مسؤولان حوزه سلامت این کشور از بیمارستان آموزشی دانشگاه مالایا Pusat Perubatan Universiti Malaya بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس بیمارستان آموزشی دانشگاه مالایا ضمن ارائه گزارشی از ساختار، امکانات و فعالیت‌های آموزشی و درمانی این مرکز، بر فرصت‌های همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد.



هاشمی نیز در این نشست با معرفی توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، درمانی و فناوری‌های نوین پزشکی؛ زمینه‌های همکاری مشترک، از جمله تعاملات علمی، اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو و توسعه گردشگری سلامت را معرفی کرد.

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی

همچنین هاشمی به همراه تعدادی از اساتید شرکت‌کننده در کنگره، با ولی الله محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و علیرضا توکل‌پور صالح رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند مستقر در مالزی، دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار که در سفارت ایران در کشور مالزی انجام شد، با توجه به جایگاه علمی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، موضوعاتی همچون تسهیل شرایط برای گسترش گردشگری سلامت، توسعه مبادلات علمی، ایجاد مسیرهای مشترک آموزشی و تقویت ارتباطات دانشگاهی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

سفیر ایران و رایزن علمی نیز با استقبال از ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر آمادگی سفارت برای حمایت از توسعه همکاری‌های علمی و ایجاد پیوندهای پایدار در حوزه سلامت تأکید کردند و مقرر شد پیگیری‌های اجرایی این همکاری‌ها، از سوی معاونت بین‌الملل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه یابد.