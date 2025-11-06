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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان با حضور پزشکیان

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان با حضور پزشکیان

سنندج- جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان شامگاه پنجشنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در استانداری کردستان در حال برگزاری است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان صبح پنجشنبه در قالب سفری یک روزه وارد سنندج شد و تاکنون در نشست‌هایی با فعالان فرهنگی و فرهیختگان استان، فعالان اقتصادی حضور داشت.

افتتاح چند طرح عمرانی و اقتصادی نیز با حضور رئیس جمهور قبل از هر پنجشنبه انجام شد.

حضور در نشست با علما و روحانیون استان، نشست فعالان سیاسی و نهضت توسعه عدالت آموزشی از برنامه‌های عصر پنجشنبه سفر پزشکیان در سفر به کردستان بود.

کد مطلب 6647446

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