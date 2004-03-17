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۲۷ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۴۳

سخنگوي كاخ سفيد در آستانه ديدار بوش و البرادعي :

آمريكا نسبت به ايران نگراني هاي شديد دارد

اسكات مك للان با تكرار ادعاهاي هميشگي آمريكا عليه ايران گفت : ما در مورد ايران نگرانيهاي شديد داريم .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري  فرانسه اسكات مك للان سخنگوي كاخ سفيد امروز در آستانه ديدار جرج بوش رئيس جمهور آمريكا با محمد البرادعي  دبيركل آژانس گفت :  ما در رابطه با ايران نگرانيهاي شديد داريم.
وي گفت : سياست ما در قبال ايران كاملا روشن است  و روشن  نيز بوده است ،  ما بازهم به  اصرار خود براي پايبند بودن ايران نسبت به همه تعهداتش در آژانس و ان پي تي ادامه خواهيم داد.   سخنگوي كاخ سفيد ايران را به پايان دادن آنچه كه  تروريسم و  نقض حقوق بشر دانست  فراخواند و با ادعاي اينكه ايران در امور داخلي همسايگان  دخالت مي كند  و اعضاي القاعده را پناه مي دهد خواستار تحويل آنان به كشورهاي متبوعشان شد.
گفتني است قرار است جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز با البرادعي در كاخ سفيد ديدار و در مورد بازرسيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اطمينان از توقف برنامه هسته اي ايران گفتگو كند .

کد مطلب 66493

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