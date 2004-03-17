آمريكا نسبت به ايران نگراني هاي شديد دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اسكات مك للان سخنگوي كاخ سفيد امروز در آستانه ديدار جرج بوش رئيس جمهور آمريكا با محمد البرادعي دبيركل آژانس گفت : ما در رابطه با ايران نگرانيهاي شديد داريم.

وي گفت : سياست ما در قبال ايران كاملا روشن است و روشن نيز بوده است ، ما بازهم به اصرار خود براي پايبند بودن ايران نسبت به همه تعهداتش در آژانس و ان پي تي ادامه خواهيم داد. سخنگوي كاخ سفيد ايران را به پايان دادن آنچه كه تروريسم و نقض حقوق بشر دانست فراخواند و با ادعاي اينكه ايران در امور داخلي همسايگان دخالت مي كند و اعضاي القاعده را پناه مي دهد خواستار تحويل آنان به كشورهاي متبوعشان شد.

گفتني است قرار است جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز با البرادعي در كاخ سفيد ديدار و در مورد بازرسيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اطمينان از توقف برنامه هسته اي ايران گفتگو كند .



