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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است

قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان خارج از کشور موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: با اعلام سخنگوی محترم شورای نگهبان، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با عبور از ایستگاه آخر در یک قدمی ابلاغ رسمی قرار گرفت. قطعاً ابلاغ این قانون، در اصلاح ادراک و ذهنیت هم وطنان خارج از کشور مؤثر و در کارآمدی و تنوع ارائه خدمات به آنان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6649663
نفیسه عبدالهی

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