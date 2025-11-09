یعقوبی:کمبود اورژانس اجتماعی اردبیل رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبی ظهر یکشنبه در بازدید از پایگاه اورژانس اجتماعی اردبیل با اشاره به مواجهه جوانان با آسیب‌های متعدد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا آسیب‌های اجتماعی را بشناسیم و با همفکری کارشناسان تخصصی، راه‌های پیشگیری از آن‌ها را بیابیم تا بتوانیم از گسترش آسیب‌ها به جامعه قدم‌های مثبتی برداریم.

وی در ادامه با تشریح نقش کلیدی مرکز مداخله در بحران، افزود: هدف سازمان از راه‌اندازی اورژانس اجتماعی، کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. با گرفتن شماره ۱۲۳، کارشناسان تخصصی اورژانس به صورت شبانه‌روزی به تمامی افراد خدمات تخصصی، به موقع و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهند و با تمام توان، در شرایط سخت برای نجات افراد اقدام می‌کنند.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود اشاره کرد و تصریح نمود: با توجه به خدمات گسترده اورژانس اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، طلاق، خشونت، خودکشی و …، یک سری کمبودهایی نیز داریم که با مشورت کارشناسان، راهکارهای مناسب و دقیقی را برای بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم جامعه‌ای سالم‌تر و پویاتر داشته باشیم.