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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

اخلاقی: ساختمان مرکز خدمات سلامت وحدتیه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اخلاقی: ساختمان مرکز خدمات سلامت وحدتیه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت وحدتیه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی وحدتیه اظهار کرد: مشارکت خیرین در حوزه سلامت مزیت‌های بسیاری دارد که ازجمله آن می‌توان به مطالبه و توجه مردم به امر سلامت اشاره کرد.

وی بیان کرد: خیرین سلامت یکی از ارکان مهم در ارتقا سطح بهداشت و درمان کشور هستند و مشارکت آن‌ها در ساخت، تجهیز و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی، نقش مؤثری در کاهش نابرابری‌های سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی دارد.

اخلاقی تصریح کرد: در شهر وحدتیه با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، به کمک شواهد علمی می‌توان نیازهای واقعی حوزه سلامت را شناسایی و اولویت‌بندی کرد و از ظرفیت خیرین برای رفع این نیازها بهره جست.

ارتقای سطح آموزش‌های بهداشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: برای رفع نواقص و بهره‌برداری هر چه بیشتر از مزایای متصور شده از مشارکت خیرین در حوزه سلامت لازم است اقدامات خیری با استانداردها، اولویت‌ها و نیازهای واقعی نظام سلامت در هر حوزه‌ای مطابقت یابد.

وی گفت: همکاری مردمی و خیّرین، نتایج قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌ها، ارتقای سطح آموزش‌های بهداشتی و توسعه شاخص‌های سلامت عمومی داشته است.

نقش مهم خیرین در حوزه سلامت

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق محروم، حضور خیرین باعث شده تا خدمات اولیه سلامت در دسترس خانواده‌هایی قرار گیرد که پیش‌تر از آن محروم بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هم‌اکنون ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت وحدتیه در سه طبقه به مساحت هزار و ۵۰ مترمربع و با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومان در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد دارد که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این پروژه را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

کد مطلب 6650078

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