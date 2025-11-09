اخلاقی: ساختمان مرکز خدمات سلامت وحدتیه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی وحدتیه اظهار کرد: مشارکت خیرین در حوزه سلامت مزیت‌های بسیاری دارد که ازجمله آن می‌توان به مطالبه و توجه مردم به امر سلامت اشاره کرد.

وی بیان کرد: خیرین سلامت یکی از ارکان مهم در ارتقا سطح بهداشت و درمان کشور هستند و مشارکت آن‌ها در ساخت، تجهیز و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی، نقش مؤثری در کاهش نابرابری‌های سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی دارد.

اخلاقی تصریح کرد: در شهر وحدتیه با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، به کمک شواهد علمی می‌توان نیازهای واقعی حوزه سلامت را شناسایی و اولویت‌بندی کرد و از ظرفیت خیرین برای رفع این نیازها بهره جست.

ارتقای سطح آموزش‌های بهداشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: برای رفع نواقص و بهره‌برداری هر چه بیشتر از مزایای متصور شده از مشارکت خیرین در حوزه سلامت لازم است اقدامات خیری با استانداردها، اولویت‌ها و نیازهای واقعی نظام سلامت در هر حوزه‌ای مطابقت یابد.

وی گفت: همکاری مردمی و خیّرین، نتایج قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌ها، ارتقای سطح آموزش‌های بهداشتی و توسعه شاخص‌های سلامت عمومی داشته است.

نقش مهم خیرین در حوزه سلامت

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق محروم، حضور خیرین باعث شده تا خدمات اولیه سلامت در دسترس خانواده‌هایی قرار گیرد که پیش‌تر از آن محروم بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هم‌اکنون ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت وحدتیه در سه طبقه به مساحت هزار و ۵۰ مترمربع و با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومان در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد دارد که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این پروژه را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.