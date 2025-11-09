کشف ۲ کیلوگرم تریاک از مغازه تعویض روغنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: با اجرای طرح مبارزه با فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر توزیع کنندگان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن (ع) در رصدهای اطلاعاتی یک فروشنده مواد مخدر را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: تیم عملیات کلانتری در تحقیقات و اقدامات پلیسی هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با اخذ مجوز قضائی وی را طی یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به صورت بسته بندی شده کشف شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که در مغازه تعویض روغنی خود اقدام به توزیع و فروش موادمخدر می‌کرد پس از انتقال به کلانتری به جرم خود اعتراف و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقام قضائی داده شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مواد مخدر و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک حمل و نگهداری، خرید و فروش با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.