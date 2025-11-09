سرهنگ بهاری: مخل امنیت و آرامش عمومی در بوکان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه، اظهار کرد: با هدف ارتقای آرامش عمومی و مقابله با تحرکات مجرمانه مخلان امنیت و در پی دریافت گزارش‌های مردمی علیه یکی از اراذل و اوباش سابقه دار به اتهام نزاع و درگیری و قدرت نمایی با قمه و مزاحمت برای شهروندان، دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با هماهنگی مقام قضائی و طی یک عملیات، متهم را در سطح شهر شناسایی و دستگیر نمودند که پس از تکمیل تحقیقات، به همراه پرونده‌های مرتبط به مرجع قضائی معرفی گردید.

سرهنگ بهاری هشدار داد: امنیت و آرامش شهروندان عزیز خط قرمز پلیس است و برخورد با اراذل و اوباش، قاطعانه و با جدیت تمام و بدون وقفه در دستور کار می‌باشد و پلیس در این خصوص با کسی مماشات ندارد.