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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

سرهنگ بهاری: مخل امنیت و آرامش عمومی در بوکان دستگیر شد

سرهنگ بهاری: مخل امنیت و آرامش عمومی در بوکان دستگیر شد

ارومیه - رئیس پلیس شهرستان بوکان از دستگیری فردی در ارتباط با نزاع، درگیری و اخلال در آرامش عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه، اظهار کرد: با هدف ارتقای آرامش عمومی و مقابله با تحرکات مجرمانه مخلان امنیت و در پی دریافت گزارش‌های مردمی علیه یکی از اراذل و اوباش سابقه دار به اتهام نزاع و درگیری و قدرت نمایی با قمه و مزاحمت برای شهروندان، دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با هماهنگی مقام قضائی و طی یک عملیات، متهم را در سطح شهر شناسایی و دستگیر نمودند که پس از تکمیل تحقیقات، به همراه پرونده‌های مرتبط به مرجع قضائی معرفی گردید.

سرهنگ بهاری هشدار داد: امنیت و آرامش شهروندان عزیز خط قرمز پلیس است و برخورد با اراذل و اوباش، قاطعانه و با جدیت تمام و بدون وقفه در دستور کار می‌باشد و پلیس در این خصوص با کسی مماشات ندارد.

کد مطلب 6650430

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    نظرات

    • شاکر IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
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      پاسخ
      حالا هی بگو غلط کردم😅🎾

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