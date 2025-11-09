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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

استاندار اصفهان: ترویج سبک زندگی قرآنی، پایه تحقق شهر اسلامی است

استاندار اصفهان: ترویج سبک زندگی قرآنی، پایه تحقق شهر اسلامی است

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: اگر بتوانیم در کنار قرائت قرآن، سبک زندگی قرآنی را برای نسل جدید تبیین کنیم، ریشه فرهنگ اسلامی در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه اختتامیه سی و نهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور در اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در تحقق الگوی شهر اسلامی گفت: اصفهان در سال ۱۳۸۷ با مصوبه هیئت وزیران به عنوان پایلوت شهرهای ایرانی اسلامی تعیین شد تا مفاهیم و مؤلفه‌های شهر اسلامی در بستر حیات فرهنگی و اجتماعی آن نهادینه شود.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه آئین اختتامیه جشنواره ملی قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصفهان همواره در برگزاری رویدادهای فرهنگی و دینی پیشگام بوده و این ظرفیت را دارد که به عنوان الگوی ملی در ترویج سبک زندگی قرآنی معرفی شود.

وی افزود: همه عناصر شهر سالم، سبز، دوستدار کودک، سالمند و محیط زیست در حقیقت ریشه در قرآن دارند و اگر این مفاهیم الهی را از دریچه قرآنی بازخوانی کنیم، مسیر دستیابی به شهری متوازن و معنوی روشن‌تر خواهد بود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: قرائت و تفسیر قرآن هرچند ارزشمند است، اما کافی نیست؛ باید برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در کنار آن طراحی شود که جوانان و کودکان سبک زندگی سالم، معنوی و قرآنی را در رفتار روزمره خود بیاموزند.

جمالی‌نژاد با اشاره به فعالیت مهدهای قرآن و مجموعه‌های قرآنی فراوان در استان، از گسترش طرح «روستاهای قرآنی» خبر داد و گفت: هدف ما این است که مساجد محور ترویج مفاهیم قرآنی باشند تا هم نشاط اجتماعی افزایش یابد و هم پیوند مردم با مسجد و قرآن عمیق‌تر شود.

او تأکید کرد: با رونق مساجد و گسترش فعالیت‌های مردمی در حوزه قرآن، شهر و روستاهای ما شاداب‌تر و معنوی‌تر خواهند شد و مفاهیم قرآنی به زبان روز برای همه سلیقه‌ها تبیین می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین از فعالیت گروه‌های خودجوش مردمی و فرهنگی در زمینه آموزش و ترویج قرآن قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه مجموعه‌های فراوانی در این مسیر فعال‌اند و استانداری از آن‌ها پشتیبانی کامل خواهد کرد.

به گفته وی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز در کنار این فعالیت‌ها نقش مؤثری در گسترش آموزه‌های قرآنی دارند و می‌توانند حلقه وصل میان علم، ایمان و فرهنگ و سبک زندگی اسلامی باشند.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به نقش کلیدی گروه‌هایی که به تعبیر او «بی‌ادعا و چراغ خاموش» در عرصه فرهنگ و اجتماع تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر این کانون‌های مردمی نبودند، بخش بزرگی از کار فرهنگی در استان بر زمین می‌ماند.

گفتنی است در پایان مراسم، از برگزیدگان جشنواره ملی قرآن و عترت با حضور استاندار اصفهان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6650124

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