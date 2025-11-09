استاندار اصفهان: ترویج سبک زندگی قرآنی، پایه تحقق شهر اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه اختتامیه سی و نهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور در اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در تحقق الگوی شهر اسلامی گفت: اصفهان در سال ۱۳۸۷ با مصوبه هیئت وزیران به عنوان پایلوت شهرهای ایرانی اسلامی تعیین شد تا مفاهیم و مؤلفه‌های شهر اسلامی در بستر حیات فرهنگی و اجتماعی آن نهادینه شود.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه آئین اختتامیه جشنواره ملی قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصفهان همواره در برگزاری رویدادهای فرهنگی و دینی پیشگام بوده و این ظرفیت را دارد که به عنوان الگوی ملی در ترویج سبک زندگی قرآنی معرفی شود.

وی افزود: همه عناصر شهر سالم، سبز، دوستدار کودک، سالمند و محیط زیست در حقیقت ریشه در قرآن دارند و اگر این مفاهیم الهی را از دریچه قرآنی بازخوانی کنیم، مسیر دستیابی به شهری متوازن و معنوی روشن‌تر خواهد بود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: قرائت و تفسیر قرآن هرچند ارزشمند است، اما کافی نیست؛ باید برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در کنار آن طراحی شود که جوانان و کودکان سبک زندگی سالم، معنوی و قرآنی را در رفتار روزمره خود بیاموزند.

جمالی‌نژاد با اشاره به فعالیت مهدهای قرآن و مجموعه‌های قرآنی فراوان در استان، از گسترش طرح «روستاهای قرآنی» خبر داد و گفت: هدف ما این است که مساجد محور ترویج مفاهیم قرآنی باشند تا هم نشاط اجتماعی افزایش یابد و هم پیوند مردم با مسجد و قرآن عمیق‌تر شود.

او تأکید کرد: با رونق مساجد و گسترش فعالیت‌های مردمی در حوزه قرآن، شهر و روستاهای ما شاداب‌تر و معنوی‌تر خواهند شد و مفاهیم قرآنی به زبان روز برای همه سلیقه‌ها تبیین می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین از فعالیت گروه‌های خودجوش مردمی و فرهنگی در زمینه آموزش و ترویج قرآن قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه مجموعه‌های فراوانی در این مسیر فعال‌اند و استانداری از آن‌ها پشتیبانی کامل خواهد کرد.

به گفته وی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز در کنار این فعالیت‌ها نقش مؤثری در گسترش آموزه‌های قرآنی دارند و می‌توانند حلقه وصل میان علم، ایمان و فرهنگ و سبک زندگی اسلامی باشند.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به نقش کلیدی گروه‌هایی که به تعبیر او «بی‌ادعا و چراغ خاموش» در عرصه فرهنگ و اجتماع تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر این کانون‌های مردمی نبودند، بخش بزرگی از کار فرهنگی در استان بر زمین می‌ماند.

گفتنی است در پایان مراسم، از برگزیدگان جشنواره ملی قرآن و عترت با حضور استاندار اصفهان تقدیر به عمل آمد.