به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی در دوره توانمندسازی شبکه جهاد تبیین و مربیان عقیدتی سیاسی، جهاد تبیین را یکی از اصول اجتناب‌ناپذیر در اسلام دانست و اظهار کرد: این اصل باید همواره در صدر برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی قرار داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم نوآوری در شیوه‌های تبیین افزود: باید با نگاه روزآمد و پویا به سراغ مخاطب رفت و در صورت وجود روش‌های ناکارآمد در گذشته، آن‌ها را اصلاح کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر شناخت دقیق ذائقه و دغدغه‌های مردم در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: مربیان عقیدتی باید نیازهای واقعی مخاطبان را بشناسند و این نیازها را در فرآیند تبیین لحاظ کنند.

سردار عمومهدی ارتباط مؤثر با مردم را شرط اصلی موفقیت در جهاد تبیین دانست و گفت: اگر نتوان با مخاطب ارتباط صمیمی و مؤثر برقرار کرد، انتقال پیام نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تقویت باورهای دینی و اجتماعی، باید فضای اعتماد و محبت میان مربیان و مخاطبان ایجاد شود تا زمینه پذیرش پیام فراهم شود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل بر مبانی، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مربیان عقیدتی باید با مطالعه عمیق و مستمر، توان پاسخ‌گویی به شبهات و سوالات مخاطبان را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت شناخت دقیق محله‌ها و ویژگی‌های جامعه هدف گفت: در قرارگاه‌های محله اسلامی، آگاهی از تعداد شهدا و ویژگی‌های فرهنگی هر محله می‌تواند به برقراری ارتباط مؤثرتر و عمیق‌تر کمک کند.

سردار عمومهدی با اشاره به نقش ابزارهای پیرامونی در جهاد تبیین اظهار داشت: اگر بتوان ارتباطی صمیمی و اثربخش با مخاطب برقرار کرد، به طور قطع پذیرش پیام‌ها افزایش خواهد یافت و اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی بیشتر خواهد شد.

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