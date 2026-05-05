اشراف بر مبانی انقلاب و مکتب شهید مطهری ضرورت امروز مربیان عقیدتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در همایش تجلیل از مربیان و اساتید عقیدتی سیاسی بسیج گفت: مربیان عقیدتی سیاسی، خط مقدم جهاد تبیین هستند، اشراف بر مبانی انقلاب اسلامی و توانایی تحلیل وقایع بر اساس آن، ضروری‌ترین نیازی است که امروز باید در این قشر بیش از پیش تقویت شود.

سردار عمومهدی افزود: مربیان عقیدتی باید مبانی فکری و روش شناسی شهید مرتضی مطهری را به عنوان الگوی عملی در تبیین معارف دین و پاسخگویی به شبهات، سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی گفت: شهید مطهری با تکیه برعقلانیت انقلابی، جامع‌نگری و نگاه نظام‌مند به اسلام، توانست شبهات پیچیده عصر خود را پاسخ دهد،‌اکنون نیز مربیان ما برای مقابله با جنگ شناختی دشمن، نیازمند همان اصول و روشها هستند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه دشمن امروز با جنگ ترکیبی و شناختی و با استفاده از فضای مجازی به دنبال تحریف واقعیت‌ها و ایجاد تردید در ذهن نسل جوان است، تاکید کرد: رسالت سنگین مربیان، روشنگری و مقابله با شبهات با استفاده از منطق و استدلال است.

سردار عمومهدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهدای عرصه عقیدتی و شهید مرتضی مطهری، گفت: این دلاورمردان با قلم و بیان خود، سدی مستحکم در برابر تهاجم فکری دشمنان ایجاد کردند، امروز تجلیل از مربیان عقیدتی، پاسداشت همان مسیری است که شهید مطهری برای پیوند دین با سیاست و انقلاب ترسیم کرد