علوی: تکمیل پروژه آبرسانی سرانی به ۱۴ همت اعتبار نیاز دارد

سید مجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه آبرسانی سرانی به چهار شهرستان خراسان شمالی، بزرگترین پروژه عمرانی استان است که برای تکمیل آن ۱۴ همت اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای جذب اعتبارات افزود: پروژه سرانی در چند فاز تعریف شده که برای تکمیل فاز نخست آن به ۸۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای سال جاری پیگیر تأمین اعتبارات پروژههای مهم عمرانی استان از سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
وی تکمیل محورهای بجنورد به جنگل گلستان، میامی و جاجرم و همچنین پروژه آبرسانی پلنگدره به بجنورد را از مهمترین طرحهای عمرانی استان عنوان کرد.
علویمقدم همچنین از برنامهریزی برای احداث پارکینگ کامیونداران در بجنورد و ایجاد بزرگترین مجموعه آبی خراسان شمالی خبر داد.
وی تصریح کرد: همانگونه که مردم خراسان شمالی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه میدان را حفظ کردند، مجموعه مدیریتی استان نیز روند خدمترسانی و پیگیری توسعه استان را متوقف نکرده است.
