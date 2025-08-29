استکبار از تصور واهی "گوش به فرمانی" ملت سیلی خورد

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سخنان روشنگر و بیپرده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای در سالروز شهادت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیهالسلام، نه تنها خط بطلانی بر توهمات دشمنان کشید، بلکه راهبرد اصلی ایران را در مواجهه با استکبار جهانی، به وضوح ترسیم کرد.
وی با اشاره به بخشهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ریشههای دشمنی آمریکا با ایران، اظهار داشت: سالهاست که آمریکا تحت لوای عناوین فریبندهای چون حقوق بشر، دموکراسی و مبارزه با تروریسم، به دنبال تغییر رفتار ایران بود، اما امروز با صراحت رئیسجمهور آمریکا، هدف واقعی فاش شد: آنها میخواهند ایران گوش به فرمانشان باشد. این سخنان، نه تنها بیادبی به ملت ایران است، بلکه نشان میدهد که دشمنی آنها ریشهای عمیقتر از اختلافات ظاهری دارد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: کسانی که سادهانگارانه از مذاکره مستقیم با آمریکا سخن میگویند یا شعار ‘مرگ بر آمریکا’ را بیفایده میدانند، باید بدانند که باطن قضیه فراتر از این ظواهر است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، این مسئله با مذاکره حلشدنی نیست، چرا که خواست آنها، سلطه کامل بر اراده ملت ایران است.
وی در ادامه به وقایع اخیر و حملات دشمن به کشور اشاره کرد و گفت: دشمن در توهمی عمیق، گمان میکرد میتواند با حمله نظامی، نظام جمهوری اسلامی را متزلزل کند و حتی یک روز پس از آغاز حمله، در پایتخت اروپایی به دنبال تعیین جایگزین برای ایران بودند که این نهایت بیعقلی و توهم است.
مقدم، ادامه داد: اما ملت ایران با ایستادگی قهرمانانه در کنار نیروهای مسلح، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان زد و یک بار دیگر ثابت کرد که این ملت تسلیم زور نمیشود.
وی با انتقاد شدید از حضور یک ایرانی در جمع این «ابلهان»، گفت: نفرین بر آن ایرانی که به نفع صهیونیسم و آمریکا علیه کشورش فعالیت میکند.
این کارشناس سیاسی با ستایش از عملکرد نیروهای مسلح گفت: توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح ما، محاسبات دشمن را به کلی برهم زد و ثابت کرد که ایران را نمیتوان با جنگ نظامی به زانو درآورد، زیرا امروز دشمن به این نتیجه رسیده است که راه نفوذ، ایجاد اختلاف و نفاق در داخل است و بنابراین، هوشیاری و حفظ اتحاد ملی، رمز مقابله با این توطئهها است.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان در پایان تأکید کرد: رهبر انقلاب با تبیین دقیق این توطئه، بر لزوم حفظ اتحاد و همدلی میان مردم، مسئولان و قوای سهگانه تأکید کردند.
مقدم، گفت: این اتحاد مقدس، سد پولادینی در برابر زیادهخواهیهای دشمن است و باید با تمام وجود از آن صیانت کرد. همچنین، رهبری با اشاره به جنایات بیسابقه رژیم صهیونیستی و منفور بودن آن در دنیا، تأکید کردند که راه کمک به این رژیم باید مسدود شود؛ همانطور که ملت شجاع یمن امروز در حال انجام آن هستند.
وی افزود: این سخنان، چراغ راهی برای تمام آزادگان جهان در مبارزه با ظلم و استکبار است.
