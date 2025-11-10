حجتالاسلام محمد مهدیان راشد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در گام دوم انقلاب هستیم، کار در گام دوم انقلاب بر دوش جوانانی است که تعمیق آنها نسبت به مبانی اسلام ناب اهمیت پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی کشور بنا دارد که در جهت تعمیق باورهای دینی جوانان این مرزوبوم که در حقیقت افراد اصلی هستند که باید گام دوم انقلاب را به دوش بکشند، یک سری مراکز به نام مراکز حوزوی اسلام ناب و معارف اسلام ناب را در کشور راهاندازی کند، گفت: الان حدود ۳۵۰ مرکز دراینرابطه در کشور راهاندازی شده است.
مسئول مراکز حوزوی معارف اسلام ناب در کشور، تأکید کرد: بنا است که در استان لرستان ۱۸ مرکز راهاندازی شود که در این مراکز اساتیدی از حوزههای علمیه با بیانی که ویژه مخاطب جوان هست، معارف اسلام ناب را بهصورت خلاصه و در حد دو سال آموزش دهند و منتقل کنند.
حجتالاسلام مهدیان راشد، تأکید کرد: ما امید داریم که بعد از راهاندازی این مراکز بتوانیم شاهد جذب خیل عظیمی از جوانان این استان باشیم و پیوند و گرهای که بین جوانان و جامعه روحانیت میخورد نویدبخش خبرهای خوبی دررابطهبا تعمیق ارزشهای دینی و معارف اسلام ناب در قلب جوانان خواهد بود.
نظر شما