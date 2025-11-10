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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۸

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۹ آبان ماه

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۹ آبان ماه

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در مناطق شرقی هرمزگان و بعضی نقاط مرکزی استان افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان و برخی نقاط مرکزی افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: صبح تا ظهر امروز، وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی استان داریم.

حمزه نژاد گفت: آسمان استان قسمتی ابری همراه با ابرهای پوششی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا نسبتاً آرام و شرایط رفت و آمدهای دریایی مساعد است.

به لحاظ دمایی، از فردا تا پایان هفته کاهش نسبی دمای کمینه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6650656

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