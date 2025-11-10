به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فراس المسلماوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که تحرکات اخیر داعش در سوریه هشداری نسبت به احیای مجدد این تشکیلات جنایتکار به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: دولت عراق باید اقدامات امنیتی پیش دستانه برای محافظت از مرزها و ممانعت از نفوذ تروریست‌ها اتخاذ کند به ویژه آنکه اوضاع امنیتی عراق به صورت تنگاتنگی با تحولات سوریه در ارتباط است.

المسلماوی بیان کرد: مرحله آتی نیازمند افزایش آمادگی نظامی در مناطق مرزی و تشدید اقدامات اطلاعاتی برای رصد هر گونه تحرکات مشکوک است.