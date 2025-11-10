افت ۳۷ هزار واحدی شاخص کل بورس در پایان معاملات ۱۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات روز دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴، بازارهای سهام ایران با نوسان منفی در شاخصها و رشد نسبی در حجم معاملات بسته شدند. بر اساس دادههای رسمی بورس تهران، شاخص کل بورس با افت ۳۶٬۹۲۸ واحدی، در سطح ۳٬۱۱۴٬۴۰۷ واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز با کاهش ۶٬۴۸۷ واحدی به رقم ۹۰۴٬۸۸۴ واحد رسید، که نشاندهنده فشار فروش در گروههای بزرگ و متوسط بازار است.
ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به حدود ۹۲٬۶۲۴٬۹۸۷ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که افت ملایمی نسبت به روز قبل نشان میدهد.
رشد نسبی در حجم معاملات بورس
در بازار نقدی بورس تهران، مجموع ۷۱۷٬۵۳۹ معامله انجام شد که ارزش آن به ۱۳۲٬۹۷۹ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۳۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون سهم رسید. افزایش نسبت حجم معامله به ارزش، نشاندهنده فعالتر شدن معاملات خرد و توجه بیشتر به نمادهای کوچکتر است.
با وجود افت شاخص کل، تحلیلگران معتقدند حرکت بخشی از نقدینگی از نمادهای بزرگ به سمت سهمهای کوچکتر میتواند نشانهای از چرخش سرمایه درون بازار باشد.
وضعیت فرابورس ایران
در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افت ۴۳ واحدی در رقم ۲۷٬۹۶۰ واحد متوقف شد. ارزش کل معاملات در بازارهای اول، دوم و پایه مجموعاً به حدود ۵٬۱۶۰ میلیارد تومان رسید، در حالیکه حجم معاملات ۱۸.۵ میلیارد سهم گزارش شده است.
ارزش بازار نخست و دوم فرابورس به ۱۵٬۲۵۷٬۳۹۸ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه نیز به ۳٬۷۲۴٬۲۳۲ میلیارد تومان رسید؛ نشانهای از ثبات نسبی در ارزش کل داراییهای فرابورسی باوجود کاهش جزئی شاخص.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، روند نزولی شاخص کل در کنار افزایش حجم معاملات، بیانگر تقویت فشار عرضه در نمادهای شاخصساز و در مقابل رشد تقاضا برای سهمهای کوچکتر است. برخی تحلیلها علت این شرایط را در فاصلهگیری سرمایهگذاران از صنایع بزرگ طی هفتههای اخیر میدانند، بهویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز و گزارشهای عملکرد شرکتها در فصل پاییز.
شاخص هموزن نیز کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده که نشان میدهد افت قیمتها محدود به شرکتهای بزرگ نیست و بخشهای مختلف بازار از فشار منفی تقاضا تأثیر گرفتهاند.
چشمانداز هفته آینده
با توجه به حجم بالای معاملات امروز، انتظار میرود بازار در هفته پیشرو با نوسان در محدوده حمایتی شاخص کل (حدود ۳.۱ میلیون واحد) همراه باشد. کارشناسان تأکید دارند ثبات نسبی نرخ دلار و تصمیمهای جدید دولت در حوزه مالیاتی میتواند در کوتاهمدت اثر تعیینکنندهای بر روند بازار داشته باشد.
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