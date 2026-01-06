  1. استانها
  2. فارس
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

۲ گروه از متخلفین قطع درختان بلوط در دشت‌برم کازرون دستگیر شدند

کازرون- رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون گفت: گروه از متخلفین قطع درختان بلوط در جنگل دشت‌برم این شهرستان توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین بیرامی، با اشاره به دستگیری متخلفان در منطقه حفاظت‌شده دشت برم کازرون گفت: مأموران این یگان در جریان پایش شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت، با این ۲ گروه متخلف مواجه شدند که هر کدام اقدام به قطع یک اصله درخت بلوط کرده بودند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از توقف فعالیت، ادوات جرم ضبط و متخلفان بازداشت شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون با اشاره به اهمیت جایگزینی‌ناپذیری این گونه‌ها افزود: قطع هر اصله درخت بلوط کهنسال، فرآیند ترسیب کربن و پایداری خاک را در این اکوسیستم حساس مختل می‌کند.

بیرامی گفت: به همین منظور، پرونده‌های قضائی برای متخلفان تشکیل و جهت رسیدگی به جرم تخریب منابع ملی و آسیب به ذخایر ژنتیکی زاگرس، به مراجع قضائی ارسال شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون تصریح کرد: دشت برم کازرون به عنوان بخش کلیدی از ذخیره‌گاه زیست‌کره ارژن و پریشان، نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی جنوب کشور دارد و از منظر کارشناسی، حذف تک‌درختان کهنسال نه تنها موجب گسستگی در پیوستگی زیستگاه می‌شود، بلکه آشیان اکولوژیک بسیاری از گونه‌های وابسته را نیز نابود می‌کند.

کد خبر 6715246

