به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین بیرامی، با اشاره به دستگیری متخلفان در منطقه حفاظتشده دشت برم کازرون گفت: مأموران این یگان در جریان پایش شبانهروزی مناطق تحت مدیریت، با این ۲ گروه متخلف مواجه شدند که هر کدام اقدام به قطع یک اصله درخت بلوط کرده بودند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از توقف فعالیت، ادوات جرم ضبط و متخلفان بازداشت شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون با اشاره به اهمیت جایگزینیناپذیری این گونهها افزود: قطع هر اصله درخت بلوط کهنسال، فرآیند ترسیب کربن و پایداری خاک را در این اکوسیستم حساس مختل میکند.
بیرامی گفت: به همین منظور، پروندههای قضائی برای متخلفان تشکیل و جهت رسیدگی به جرم تخریب منابع ملی و آسیب به ذخایر ژنتیکی زاگرس، به مراجع قضائی ارسال شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون تصریح کرد: دشت برم کازرون به عنوان بخش کلیدی از ذخیرهگاه زیستکره ارژن و پریشان، نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی جنوب کشور دارد و از منظر کارشناسی، حذف تکدرختان کهنسال نه تنها موجب گسستگی در پیوستگی زیستگاه میشود، بلکه آشیان اکولوژیک بسیاری از گونههای وابسته را نیز نابود میکند.
