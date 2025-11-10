پخش مستند «شگرد» در تلوبیون آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و جریان سازی مرکز مستند سوره، مستند «شگرد» محصول مرکز مستند سوره، پس از حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی، از امروز ۱۹ آبان بهصورت رسمی در پلتفرم تلوبیون در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
مستند سینمایی «شگرد» به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر صادقی که پیش تر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند از چهلوسومین جشنواره فیلم فجر و مدال بلورین چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان شده بود، از امروز بهصورت رسمی در پلتفرم تلوبیون منتشر شد تا مخاطبان بتوانند این اثر را بهصورت رایگان تماشا کنند.
«شگرد» روایتی از تلاشهای یک مربی کشتی دلسوز است که با همت و هزینه شخصی خود، نوجوانان و کودکان علاقهمند به این ورزش را آموزش میدهد و آنها را برای حضور در مسابقات رسمی کشتی آماده میکند. فیلم با نگاهی انسانی و بیواسطه، پشتصحنه زندگی و دشواریهای این مربی را به تصویر میکشد؛ مردی که عشق به شاگردان و باور به تغییر را جایگزین امکانات مالی و حمایتهای دولتی کرده است.
این مستند در روزهای اخیر با استقبال از سوی مردم استان مازندران مواجه شده بود.
عوامل اصلی مستند «شگرد» عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: جعفر صادقی، تصویربرداران: سیاوش پاکدل و مسعود طهماسبی، آهنگساز: امیر شمس، صدابردار: افشین اشراقی، مسئول هلی شات: احمد اسماعیلی، ساخت تیزر: محمدحسن خسروبابایی.
نظر شما