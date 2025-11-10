به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مطیعی ظهر دوشنبه در دویست و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، بیان کرد: از مدیریت شهری خاصتا معاونت حمل و نقل و پلیس راهور انتظار داریم در اتوبان آیت الله بهبهانی، اتوبان گلستان و جاده‌های ساحلی تمهیدات فنی بیندیشند و به مرحله اجرا درآوردند تا شاهد حوادث جبران ناپذیر و ناگوار نباشیم.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی رخ داده در دنیا گفت: این تغییرات غیر قابل چشم پوشی است که همه نقاط کره زمین را دچار چالش کرده و ایران نیز از آن مستثنی نیست که تصمیم گیران کشور و سازمان محیط زیست مساله را پیش می‌برند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: در خوزستان نیز این تغییرات اقلیمی به علت کم بارشی است که عواقب و عوارضی دارد.

مطیعی اهواز شهر صنعتی است که شرکت‌های مختلف آلاینده اطراف آن را احاطه کرده‌اند، تصریح کرد: شرایط آلایندگی موجود، شهر را با چالش‌های ویژه‌تری مواجه کرده که گویی به آلودگی‌های اقلیمی ضریب داده است.

وی اظهار کرد: هنگامی که سال‌های کم بارشی را داریم، متوجه می‌شویم در آذر ماه با خطر بارش سنگین در بازه زمانی کوتاه مدت مواجه خواهیم شد که خطر آبگرفتگی را ایجاد می‌کند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: از نازل شدن رحمت الهی بر آسمان شهرمان خرسند می‌شویم اما ممکن است آبگرفتگی‌ها کام مردم را تلخ کند بنابراین از مجموعه مدیریت شهری و خاصتا خدمات شهری می‌خواهیم به صورت ویژه و در اولویت به مقوله آبگرفتگی‌ها و دفع آب‌های سطحی بپردازند تا هرچه کمتر این عارضه را در شهر داشته باشیم.