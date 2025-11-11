روزنه های امید برای باز شدن قفل ۱۸ ساله پتروشیمی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه پتروشیمی گلستان از دهه ۸۰ با هدف توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شمال کشور مطرح شد. این طرح از همان آغاز با استقبال مردم مواجه گردید و به عنوان یکی از نخستین طرح‌های مردمی صنعت پتروشیمی کشور شناخته شد. پتروشیمی گلستان در مسیر توسعه اقتصادی استان گلستان، با حدود ۹۵ هزار سهامدار مردمی، به نماد مشارکت عمومی در یک پروژه ملی تبدیل شده است. با این حال، مشکلات مدیریتی، اختلافات حقوقی و برخی ناهماهنگی‌های اجرایی طی سال‌های گذشته، روند پیشرفت آن را متوقف کرد. اکنون، با ورود مستقیم قوه قضائیه، هماهنگی سه قوه و ورود یکی از هلدینگ های انرژی در کشور، این پروژه دوباره در مسیر اجرا قرار گرفته است.

پتروشیمی گلستان؛ طرحی مردمی با ۹۵ هزار سهامدار

رمضان‌علی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی گلستان اظهار کرد: پس از دو سفر آقای رئیسی، رئیس‌جمهور سابق، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به استان گلستان، بخش عمده‌ای از مصوبات آن اجرایی شد. در خصوص پروژه پتروشیمی نیز اقدامات مؤثری انجام گرفت، اما برخی اختلافات باعث تأخیر در روند کار شد. خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ن اژه‌ای، به استان، مسیر اجرای پروژه بار دیگر باز شد.

وی افزود: این طرح مردمی با حدود ۹۵ هزار سهامدار یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی استان است و از ابتدا بر پایه مشارکت مردم شکل گرفت. اگر در آن زمان مردم و دولت در سهام این پروژه شریک نمی‌شدند، این طرح اصلاً به مرحله شکل‌گیری نمی‌رسید.

نقش کلیدی قوه قضائیه و ورود هلدینگ خلیج فارس

سنگدوینی با اشاره به نقش مؤثر قوه قضائیه در تسریع روند پروژه گفت: در جریان سفر اخیر اژه‌ای، اختلافات حقوقی و مدیریتی میان سهامداران و دستگاه‌های مسئول برطرف شد و مسیر برای ورود این هلدینگ هموار شد. طبق توافق انجام‌شده میان ما، استاندار گلستان و مسئولان وزارت نفت، مقرر شد این هلدینگ بیش از ۶۰ درصد از سهام پروژه را در اختیار بگیرد تا اجرای طرح سرعت بگیرد.

وی ادامه داد: شریعتمداری نیز در همان جلسات اعلام کرد که به دلیل مردمی بودن پروژه، دولت متعهد به حمایت از اجرای آن است. در وزارت نفت هم جلسات متعددی برگزار شد و صورت‌جلسه‌های لازم تنظیم شد تا مراحل اجرایی بدون مانع ادامه یابد.

قول مساعد رؤسای قوا برای آغاز عملیات اجرایی

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا اظهار کرد: پس از بازگشت اژه‌ای از گلستان، ایشان با پزشکیان، رئیس‌جمهور، و قالیباف، رئیس مجلس، تماس گرفتند و موضوع را پیگیری کردند. در ادامه، در جلسه‌ای که میان قالیباف، پزشکیان، شریعتمداری و سایر مسئولان برگزار شد، تصمیم گرفته شد که پروژه پتروشیمی گلستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرایی برسد.

سنگدوینی اضافه کرد: قالیباف در همان جلسه گفتند که این موضوع در جلسه دولت نیز مطرح شده و هر سه قوه بر تسریع در اجرای طرح تأکید دارند. خوشبختانه قول‌های شفاهی و مکتوبی از سوی دولت و وزارت نفت گرفته شده تا این پروژه تا پایان سال جاری به‌صورت رسمی کلنگ‌زنی و آغاز شود.

پیمانکار مشخص و آماده آغاز عملیات

این نماینده مجلس با اشاره به تعیین پیمانکار طرح گفت: پیمانکار این پروژه حدود یک سال پیش انتخاب شده و آمادگی کامل برای شروع عملیات اجرایی دارد. تنها منتظر نهایی شدن دو مصوبه اداری هستیم که با حل آن‌ها، مانعی برای شروع کار باقی نمی‌ماند.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان اظهار کرد: پتروشیمی گلستان یکی از طرح‌های زیربنایی و راهبردی استان است که علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، می‌تواند در توسعه صنعتی گلستان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. مردم نگران نباشند، این پروژه از مدار اجرایی خارج نشده و با حمایت دولت و همراهی مجلس و قوه قضائیه، به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.

پایان انتظار مردم گلستان

سنگدوینی گفت: با تلاش‌های مستمر مسئولان استانی و ملی، انتظار می‌رود تا پایان سال عملیات اجرایی پروژه آغاز شود. امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد تحولی بزرگ در حوزه صنعت و اشتغال استان باشیم. پتروشیمی گلستان دیگر فقط یک وعده نیست؛ اراده سه قوه بر اجرای آن شکل گرفته و این بار تحقق خواهد یافت.

نگاه توسعه‌محور استانداری گلستان

عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح پتروشیمی گلستان یکی از پروژه‌های پیشران توسعه‌ای استان است، اظهار کرد: این طرح علاوه بر نقش‌آفرینی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در منطقه، زمینه‌ساز اشتغال گسترده، توسعه صنایع پایین‌دستی و تقویت جایگاه گلستان در نقشه تولید ملی خواهد بود. از این‌رو استانداری گلستان با تمام ظرفیت‌های مدیریتی و هماهنگی بخشی و بین‌بخشی، حمایت از این پروژه را تا دستیابی به نتیجه نهایی در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین خواستار تسریع در برخی فرآیندهای فنی و اداری، تعیین جدول زمان‌بندی دقیق برای رفع موانع و پیگیری مستمر جلسات کارشناسی شد تا مسیر اجرایی پروژه با حداقل تأخیر و حداکثر اثربخشی دنبال شود.

از وعده تا واقعیت اجرای یک مطالبه تاریخی

پروژه پتروشیمی گلستان امروز در نقطه‌ای حساس از مسیر خود قرار دارد. پس از نزدیک به دو دهه انتظار، با ورود هم‌زمان قوه قضائیه، مجلس، دولت و هلدینگ، امیدها برای آغاز عملیات اجرایی این طرح زنده شده است.

نقش‌آفرینی سه قوه، حل اختلافات حقوقی و تعیین پیمانکار اجرایی، نشانه‌های روشنی از اراده ملی برای تحقق یکی از بزرگ‌ترین مطالبات مردم گلستان است. اگر برنامه‌های اعلام‌شده تا پایان سال عملی شود، پتروشیمی گلستان نه‌تنها چرخ صنعت استان را به حرکت درمی‌آورد، بلکه الگویی از هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی در مسیر توسعه مردمی خواهد بود.