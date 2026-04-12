۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد جامع اهل سنت بستک

برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد جامع اهل سنت بستک

بستک-محفل انس با قرآن هدیه به رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای در مسجد جامع اهل سنت شهر بستک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل انس با قرآن هدیه به رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان در مسجد جامع اهل سنت شهر بستک برگزار شد.

در این مراسم معنوی علمای شیعه و اهل سنت حضور داشتند.

آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان با خانواده شهید اهل سنت جنگ تحمیلی سوم، سرهنگ دوم پاسدار عدنان آرمان در روستای شیخ حضور بستک دیدار کرد.

آیت الله عبادی زاده همچنین در حکمی شیخ محمد شاکر؛ امام جمعه کوخرد را به مدت سه سال به عنوان عضو شورای علمای اهل سنت شهرستان بستک منصوب کرد.

کد مطلب 6798780

