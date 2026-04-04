به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با علمای اهل‌سنت شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک که با حضور آیت‌الله محسن ابراهیمی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آصف باصره مدیر مرکز اسلامی هرمزگان، اسلام خواجه‌یی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، ائمه جمعه شیعه و اهل‌سنت و فرمانداران جاسک و سیریک در مسجد جامع سیریک برگزار شد، از اقدام علمای اهل‌سنت در اعلام تسلیت و بیعت با رهبری قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران با دو بال مهم بصیرت و استقامت پرواز می‌کند، افزود: ملت ما از هر دو ویژگی به‌طور همزمان برخوردار است و همین امر موجب شده در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به صدور پیام بیعت از سوی علمای اهل‌سنت خاطرنشان کرد: برادران اهل‌سنت به‌ویژه علما، در زمان مناسب این پیام را صادر کردند و این اقدام جلوه‌ای از بصیرت آنان است.

وی ادامه داد: بنده نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جمع حضور یافته‌ام تا سلام ایشان را به شما برسانم و مراتب تقدیر و تشکر ایشان از این اقدام به‌موقع را اعلام کنم.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه نزدیک به دو هزار نفر از علما، طلاب و مدرسان مدارس علوم دینی اهل‌سنت در تسلیت امام شهید و اعلام بیعت با رهبری مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: زیبایی این اقدام در بهنگام بودن آن بود و این حرکت، ارزشی دوچندان دارد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با هزینه‌های فراوان و خون شهدا به دست آمده است، گفت: این انقلاب به‌سادگی شکل نگرفته و با خون شهدا رشد کرده و آبیاری شده است.

امام جمعه بندرعباس افزود: انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته از حوادث و آزمون‌های دشواری همچون کودتاها، جنگ تحمیلی و آشوب‌ها عبور کرده است.

وی عنوان کرد: امروز نیز دشمنان تصور می‌کنند با فشار و جنگ روانی می‌توانند ملت ایران را تضعیف کنند، در حالی که این انقلاب بسیار مقاوم‌تر از آن چیزی است که آنان تصور می‌کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به جنگ رسانه‌ای علیه ایران گفت: آنان با بهره‌گیری از رسانه‌های قدرتمند تلاش کردند تصویری نادرست از وضعیت کشور ارائه دهند و اما این تبلیغات نشان‌دهنده توهمات آنان است.

وی ادامه داد: دشمنان قدرت رهبری، قدرت نظامی و پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی را نشناخته‌اند و گمان کرده‌اند ایران همانند برخی کشورهای منطقه است، در حالی که ایران دارای تمدنی چند هزار ساله و ملتی آگاه و اندیشمند است.

عبادی زاده با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف گفت: در مدت کوتاهی بیش از ۷ میلیون‌ نفر برای دفاع از کشور در پویش جانفدا اعلام آمادگی کرده‌اند و این نشان‌دهنده عمق حمایت مردم از نظام است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران ملتی مقاوم و قدرتمند است، اظهار کرد: دشمنان باید بدانند که با این ملت نمی‌توان با زبان تهدید سخن گفت و ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز و فشار ایستادگی خواهد کرد.