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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

حریق لوله فاضلاب و ترکیدگی لوله آب در بلوار پیامبر اعظم قزوین مهار شد

حریق لوله فاضلاب و ترکیدگی لوله آب در بلوار پیامبر اعظم قزوین مهار شد

قزوین - معاون عملیات آتش نشانی قزوین گفت: حریق لوله فاضلاب شهری و ترکیدگی لوله آب شرب در بلوار پیامبر اعظم (ص) قزوین با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خویینی اظهار کرد: در پی وقوع حریق در لوله فاضلاب شهری و ترکیدگی لوله آب شرب در بلوار پیامبر اعظم (ص)، بلافاصله سه خودروی عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ باغ دبیر و ۲ شهید بابایی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با اقدامات سریع و هماهنگ موفق به مهار کامل حریق شدند و برای جلوگیری از خسارت بیشتر، با همکاری عوامل اجرایی اداره آب نسبت به قطع جریان لوله‌ها و ایمن‌سازی محیط حادثه اقدام کردند.

خویینی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 6654637

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