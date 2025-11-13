بیگ زاده: وزارت نیرو تعرفه برق را در جیرفت و عنبرآباد کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، روح بخش بیگ زاده، پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، ضمن اشاره به وسعت و اهمیت این شهرستان گفت: جیرفت با دارا بودن ۹۳۰ روستا و بیش از سه دهستان، بزرگ‌ترین شهرستان استان کرمان است و از نظر وسعت از ۱۴ استان کشور بزرگ‌تر به شمار می‌رود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، شهرستان جیرفت از لحاظ خدمات لجستیکی و زیربنایی با ضعف‌هایی روبه‌رو است و مردم منطقه نیازمند توجه ویژه و ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر هستند.

فرماندار جیرفت با اشاره به مشکلات موجود در دو محله کهورو و کلرود گفت: این مناطق نیازمند رسیدگی فوری هستند تا خدمات‌رسانی در سطح مطلوب انجام شود.

بیگ زاده، با تأکید بر اینکه منطقه جنوب کرمان قلب کشاورزی کشور و تأمین‌کننده امنیت غذایی ایران است، خواستار توجه جدی وزارت نیرو به کاهش تعرفه‌ها در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد شد.

وی همچنین بر ضرورت استقرار شرکت آب و فاضلاب جنوب کرمان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان در منطقه تأکید کرد و گفت: بعد مسافت باعث کندی خدمات شده و استقرار این نهادها در شهرستان، موجب تسهیل خدمت‌رسانی و رضایتمندی مردم خواهد شد.