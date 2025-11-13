به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی روز پنجشنبه در دیدار با غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در تبریز اظهار کرد: در روایات آمده است نخستین چیزی که جبرئیل به حضرت آدم آموخت، کشاورزی بود و این نشان می‌دهد نخستین کار انسان بر روی زمین، کاری مرتبط با تأمین غذا بوده است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «خدایا نان ما را قطع مکن، زیرا عبادت و روزه و نماز ما به برکت این نان است.» این بیانگر آن است که غذا ریشه همه فعالیت‌های معنوی و اجتماعی بشر است. در همین راستا، امام علی (ع) نیز فرمودند: «در حکومت من نباید کسی گرسنه سر بر بالین بگذارد.» این سخنان نشان می‌دهد که تأمین غذای مردم از وظایف اصلی حکومت است.

مطهری‌اصل ادامه داد: هر جا که اهمیت کار بالاتر باشد، انتقادات نیز بیشتر است. وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است که به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، همواره در معرض توجه و مطالبه عمومی قرار دارد

وی با اشاره به ضرورت همراهی «حق‌گویی» با «صبر» افزود: قرآن کریم می‌فرماید؛ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛ یعنی در کنار گفتن حق، باید به صبر و تحمل نیز سفارش کرد. متأسفانه در جامعه امروز، دعوت به صبر گاهی مورد تمسخر قرار می‌گیرد، در حالی‌که این سفارش الهی است. حتی صرفه‌جویی در مصرف غذا نیز توصیه دینی است و نباید با آن برخورد منفی شود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ماهیت انقلابی نظام جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران آگاهانه انقلاب کرد و می‌دانست که در مسیر استقلال و ایستادگی در برابر مستکبران، با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. مستکبران هیچ رحم و مروتی ندارند؛ همان‌طور که در فاجعه غزه دیدیم، کودکان را بی‌رحمانه به قتل رساندند و باز هم از رژیم صهیونیستی دفاع کردند. وقتی امام خمینی (ره) فرمودند «آمریکا شیطان بزرگ است»، حقیقتی را بیان کردند که امروز برای همه آشکار شده است.

وی افزود: نظام اسلامی ما در برابر این شیطان بزرگ ایستاده و همین ایستادگی، دلیل دشمنی‌های فراوان آنان با ایران است. مستکبران در هر زمینه‌ای که بتوانند، برای ملت‌های انقلابی مشکل ایجاد می‌کنند.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به کیفیت غذا تأکید کرد و گفت: در کنار کمیت، باید کیفیت غذا نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. استفاده ناصحیح از سموم، کودها یا رویه‌های غیراستاندارد در فرآوری غذا می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند. اگر بتوانیم غذای سالم و باکیفیت تولید کنیم، بسیاری از بیماری‌ها ریشه‌کن خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت نان به عنوان غذای اصلی مردم بیان داشت: کیفیت آرد، حذف سبوس و پخت غیراستاندارد زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها از جمله چاقی، مشکلات گوارشی و حتی سکته‌های قلبی و مغزی شده است. باید کیفیت نان ارتقا یابد تا سلامت مردم تضمین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین به اهمیت خودکفایی غذایی اشاره کرد و متذکر شد: آذربایجان شرقی از دیرباز استانی کشاورزی، دامداری و تجارت‌محور بوده است. اگر از ابتدای انقلاب به تولید داخلی نهاده‌های دامی باور داشتیم، امروز با مشکلات تأمین نهاده روبه‌رو نبودیم. باید در تأمین کالاهای اساسی به خودکفایی واقعی برسیم.

مطهری‌اصل با اشاره به نقش وزارت جهاد کشاورزی در حفظ آرامش بازار طی شرایط بحرانی اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، یکی از دلایل آرامش مردم این بود که در حوزه تأمین امنیت غذایی خللی ایجاد نشد. دشمنان همواره تلاش دارند کشور را از مسیر غذا دچار مشکل کنند، اما خوشبختانه بخش دولتی و خصوصی توانسته‌اند با همکاری یکدیگر، وفور مواد غذایی را در کشور حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها واقعیتی است که باید با تدبیر کنترل شود، اما نباید فراموش کرد که مواد غذایی به وفور در دسترس است. اگر روزی پول و درآمد وجود داشته باشد اما غذای کافی نباشد، خطر واقعی آغاز می‌شود. این وفور نشانگر تلاش صادقانه دولت و فعالان بخش خصوصی در حفظ امنیت غذایی کشور است.