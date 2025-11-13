به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان دیدار با آیت الله سبحانی، با اشاره به مرقومه اخیر آیت‌الله سبحانی در باب مقوله مهریه، توضیحات و تقریراتی در این فقره، به محضر این مرجع تقلید، بیان داشت.



رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، تصریح کرد: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده کنیم و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.



رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در راستای سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج می‌شود؛ لهذا ضروری است حوزه‌های علمیه و نخبگان این حوزه‌ها، در فقره مورد اشاره، ورود مجدانه‌تری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.



رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاری‌هایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی می‌کند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضائی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیه‌های مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاری‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.



قاضی‌القضات در ادامه به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.



رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ فلذا در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.