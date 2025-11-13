  1. استانها
  2. قم
۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و حفاظت از قلوب مردم اولویت دستگاه قضا

مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و حفاظت از قلوب مردم اولویت دستگاه قضا

قم- رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: حفاظت از قلوب و اذهان مردم در برابر رفتارها و اقدامات مخرب، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان دیدار با آیت الله سبحانی، با اشاره به مرقومه اخیر آیت‌الله سبحانی در باب مقوله مهریه، توضیحات و تقریراتی در این فقره، به محضر این مرجع تقلید، بیان داشت.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، تصریح کرد: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده کنیم و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در راستای سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج می‌شود؛ لهذا ضروری است حوزه‌های علمیه و نخبگان این حوزه‌ها، در فقره مورد اشاره، ورود مجدانه‌تری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاری‌هایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی می‌کند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضائی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیه‌های مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاری‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

قاضی‌القضات در ادامه به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ فلذا در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.

کد مطلب 6654814
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها