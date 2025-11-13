به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه شریف نوشت: پس از قطعی‌های اخیر آب و کاهش فشار آن در خوابگاه‌ها و جنجالی که طی دو سه روز گذشته میان اداره پشتیبانی، دانشجویان خوابگاهی و آبفا تهران رخ داد، تصمیمات مختلفی از سوی آبفا و اداره پشتیبانی دانشگاه اتخاذ شد. در این میان، هر طرف در ابتدا انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می‌رفت.

برای بررسی جزئیات اقدامات انجام شده، با مهندس بابک محمدی، رئیس اداره پشتیبانی دانشگاه شریف، گفتگو شد تا اقدامات این اداره در حوزه تاسیسات، فضای سبز و خدمات خوابگاهی برای مدیریت بحران آب تشریح شود.

به گفته وی، با پیگیری دانشگاه از آبفا، مقرر شده آب خوابگاه‌ها مشروط به تلاش برای کاهش مصرف، دیگر قطع نشود و مامورین آبفا با سرویس و تنظیم مجدد کنتور، فشار آب‌ را به میزان خوبی افزایش داده‌اند.

اقدامات اداره پشتیبانی در این مدت شامل موارد زیر بوده است:

خرید دو مخزن آب ۱۰ تا ۱۵ هزار لیتری برای خوابگاه احمدی روشن با تصویب هیئت‌رئیسه

تغییر نوع فضای سبز خوابگاه از چمن به گونه‌هایی با نیاز آبی کمتر

تغییر روند نظافت صبحگاهی خیابان‌های دانشگاه از شستشو به جاروی زودهنگام

خرید سردوش‌های کم‌مصرف و نشکن، شیر فلکه‌های مقاوم‌تر و مغزی آن‌ها

محمدی در پاسخ به پرسش درباره آبیاری فضای سبز با آب شهری و حتی گاهی آبیاری اشتباه آسفالت‌ها، گفت: چون خوابگاه‌ها چاه آب ندارند، ناچار به استفاده از آب شهری هستند. با این حال، نوبت آبیاری به دو بار در هفته و در شب انجام می‌شود و مکانیزه کردن سیستم آبیاری، مصرف را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

وی همچنین از دانشجویان خواست در صورت مشاهده هرگونه ایراد در آبیاری، آن را از طریق شماره‌های اعلام شده به اداره پشتیبانی گزارش دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.