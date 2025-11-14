سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پراید با ۲۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خلافی توسط مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شاهین‌شهر خبر داد.

وی گفت: مأموران هنگام رسیدگی به تخلف این خودرو در مسیر اجرای طرح انضباط ترافیکی، متوجه میزان بسیار بالای جرایم ثبت‌شده آن شدند و بلافاصله خودرو را توقیف و به پارکینگ انتقال دادند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تأکید کرد: مطابق ماده قانونی، خودروهایی با بیش از ۵۰ میلیون ریال جریمه به‌صورت سیستمی در وضعیت توقیف قرار می‌گیرند و مأموران در صورت مشاهده، موظف به متوقف‌کردن آن‌ها هستند.

به گفته وی، رانندگان این‌گونه وسایل نقلیه تنها پس از تسویه کامل جرایم و شرکت در دوره‌های آموزشی بازآموزی قوانین رانندگی، می‌توانند نسبت به ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.