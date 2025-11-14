حسینی: توجه ویژه برای مدیریت منابع آب در کشور صورت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با اشاره به هدر رفت بالای آب در بخش‌های مختلف، از جمله شبکه‌های فرسوده توزیع، مصارف کشاورزی و استفاده‌های غیر کارآمد، تأکید کرد که باید اقداماتی جدی، هدفمند و کاملاً عملیاتی برای کاهش این خسارت‌ها اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه منابع زیرزمینی را تهدیدی جدی برای پایداری سفره‌های آب، است، افزود: نظارت مؤثر، ساماندهی برداشت‌ها و اجرای قوانین مربوطه باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه زنجان با هشدار نسبت به گسترش چاه‌های غیرمجاز، این پدیده را یکی از عوامل اصلی تخریب منابع آبی عنوان کرد و گفت: قاطع و برنامه‌مند با حفر و بهره‌برداری غیرقانونی از چاه‌ها شد.

وی همچنین ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها، مشارکت مردم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای مدیریت پایدار و اصولی منابع آب مورد تأکید قرار داد.

حسینی با تأکید بر نقش انسان‌ها و مدیران در تشدید بحران کم‌آبی کشور، بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی و توبه عملی مسئولان در قبال کوتاهی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: نمازهای طلب باران اخیر نشانه‌ای از بازگشت مردم به ارزش‌های الهی است.

امام جمعه زنجان با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی کشور، بخش مهمی از مشکلات فعلی را حاصل خطاهای انسانی دانست و گفت: آنچه امروز از کم‌آبی و بی‌آبی مشاهده می‌شود، بخشی نتیجه عملکرد خود ماست؛ چرا که خداوند عالم را بر اساس قانون و قاعده اداره می‌کند.

حسینی با انتقاد از برخی رویکردها و سهل‌انگاری‌های مدیریتی در حوزه آب، ادامه داد: مدیرانی که مسئول تأمین آب هستند هدر رفت گسترده منابع، وجود چاه‌های غیرمجاز، بی‌توجهی به آبخوان‌ها، نبود برنامه‌ریزی در آب‌شیرین‌سازی و ضرورت سدسازی را می‌بینند اما اقدام لازم انجام نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه توبه زبانی برای مسئولان کافی نیست، گفت: این افراد باید عملاً توبه و تحول ایجاد کنند، زیرا تداوم وضعیت موجود پیامدهای سنگینی برای کشور خواهد داشت.

عوامل معنوی کاهش بارش‌ها

امام جمعه زنجان با طرح نگاه دینی نسبت به کاهش بارش‌ها، گفت: گناهان آشکار، تظاهر به گناه، سوءمصرف آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، بی‌توجهی به الگوهای صحیح مصرف، و همچنین سوءمدیریت در کنار عواملی چون سخت‌دلی، ظلم و دروغ حکمرانان، در کاهش نزولات آسمانی مؤثر هستند.

حسینی با استناد به آیات سوره نوح تأکید کرد: خداوند قادر است باران رحمت را نازل کند، رودها را جاری سازد و گیاهان را برویاند؛ اما این امور مشروط به استغفار و توبه واقعی است.

وی همچنین توبه را مختص مردم عادی ندانست و گفت: کشاورزان، صنعتگران، مدیران و حاکمیت هر یک باید توبه‌ای متناسب با مسئولیت خود داشته باشند.

امام‌جمعه زنجان با قدردانی از مردم و مساجد به‌دلیل حضور در برنامه‌های استغفار و نماز طلب باران در دو هفته اخیر، اعلام کرد این برنامه‌ها شنبه‌ها و دوشنبه‌ها برگزار شده و ادامه خواهد داشت.خانواده‌ها کودکان و نوجوانان خود را در این مراسم شرکت دهند باران بیاید، شکرگزاریم؛ نیاید، می‌دانیم که اصول و قواعدی وجود دارد و کوتاهی‌هایی داشته‌ایم.

شهید مهدی زین‌الدین؛ الگوی مدیریت مومنانه

امام‌جمعه زنجان به سالروز شهادت شهید مهدی زین‌الدین و برادرش شهید مجید زین‌الدین اشاره کرد و با بیان اینکه این دو شهید الگوی مدیریت مومنانه هستند، افزود: شهید زین‌الدین رتبه ۴ کنکور تجربی بود و با وجود قبولی در رشته پزشکی دانشگاه شیراز، آن را رها کرد و تمام استعداد و نبوغش را صرف دفاع مقدس کرد.

حسینی ویژگی‌های مدیریتی این شهید ۲۵ ساله را شامل شناخت دقیق، اخلاق‌مداری، صمیمیت، تربیت جانشین، مشارکت‌دهی نیروها، تصمیم‌گیری به‌موقع و پرهیز از شتاب‌زدگی و استبداد عنوان کرد و گفت این موارد سرمایه‌های ارزشمندی برای مدیریت کشور هستند و باید در دانشگاه‌های جهان تدریس شوند.

لزوم اعتماد دوباره به نسل جوان

وی با انتقاد از بی‌اعتمادی امروز به جوانان خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس جوانان ۲۳ و ۲۵ ساله کارهای بزرگ انجام می‌دادند؛ چه شده که امروز به ۲۰ ساله‌ها، ۳۰ ساله‌ها و حتی ۴۰ ساله‌ها اعتماد نمی‌شود؟

حجت‌الاسلام حسینی به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد یادآور شد: امام (ره) در سال ۵۹ دستور دادند که این شهر باید در یک شب آزاد شود و رزمندگان با ایمان راسخ و همراهی شهید چمران و شهید حسن باقری این مأموریت را به انجام رساندند.

وی با اشاره به پخش فیلم نجوا که به پیشنهاد سردار شهید قاسم سلیمانی درباره شهید زین‌الدین ساخته شده را اثری اثرگذار توصیف کرد و گفت: نسل جوان باید با شخصیت و روحیات بزرگان و شخصیت‌های همچون شهید زین الدین آشنا شوند و متأسفانه در این زمینه کم کاری و کوتاهی توسط مسئولان صورت گرفته است.

وضعیت کتابخوانی در استان زنجان غیرقابل قبول است

امام‌جمعه زنجان وضعیت کتابخوانی در استان زنجان را غیرقابل قبول خواند و افزود: اگرچه زنجان در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی داشته، اما این کافی نیست.

حسینی بر لزوم نقش‌آفرینی جدی‌تر مسئولان در معرفی کتاب، برگزاری فروش‌های کتاب و تبدیل مساجد، اماکن عمومی و مدارس به پایگاه‌های ترویج کتابخوانی تأکید کرد و افزود: جامعه‌ای که با کتاب قهر باشد نمی‌تواند به پیشرفت و تعالی برسد. هزینه‌هایی که صرف تجملات و تبلیغات می‌شود باید به حوزه کتابخوانی اختصاص یابد.