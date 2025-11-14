۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در لرستان توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته مأموران پلیسراه در راستای اجرای طرحهای ویژه کنترل ترافیک و ارتقای نظم و انضباط رانندگی، ۳۰ دستگاه خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفات آشکار از جمله سبقت غیرمجاز، حرکات خطرناک، مخدوش بودن پلاک و سایر موارد، عدم رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی توقیف کردند.
وی افزود: در اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان مسافربری بینشهری نیز حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط مأموران پلیسراه موردبررسی و کنترل دقیق قرار گرفتند که از این تعداد، ۶۲ دستگاه به دلیل تخلف از مقررات مشمول اقدام قانونی شدند.
رئیس پلیسراه لرستان تأکید کرد: این طرحها در راستای کاهش تصادفات جادهای، پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار و ارتقای سلامت و امنیت عبورومرور در محورهای استان اجرا میشود و پلیس بدون هیچگونه اغماض و با رویکرد بازدارندگی با تخلفات برخورد قانونی خواهد بود.
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