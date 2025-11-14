به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا عبدالحسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجدالقائم محلات ضمن گرامیداشت بیستوششم آبان، سالروز آزادسازی سوسنگرد، اظهار کرد: تنها چند ماه از آغاز جنگ تحمیلی گذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف الحاق خوزستان به خاک خود، از سه محور شمال، جنوب و منطقه میانی به سوسنگرد حمله کرد که اگر این شهر استراتژیک به محاصره کامل درمیآمد، آبادان و خرمشهر نیز سقوط میکرد و مقاومت ادامه نمییافت.
وی افزود: اهمیت موضوع چنان بود که امام خمینی (ره) در ۲۵ آبان دستور آزادسازی فوری سوسنگرد را صادر کردند و روز بعد، هنگام اذان ظهر، این شهر به دست رزمندگان اسلام آزاد شد.
حجت الاسلام عبدالحسینی تصریح کرد: این رویدادها باید برای نسل جوان روایت شود، زیرا در فضای مجازی گاه تحریفهایی منتشر میشود که واقعیتهای دفاع مقدس و پیوند امت و امام را وارونه جلوه میدهد.
امام جمعه موقت محلات در ادامه به ۲۷ آبان، سالروز شهادت سردار شهید مهدی زینالدین و برادرش مجید زینالدین اشاره کرد و گفت: شهید زینالدین، فرمانده ۲۳ ساله لشکر علیبنابیطالب (ع)، نمونهای روشن از اعتماد به جوانان است همان اعتمادی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید ویژه دارند.
خطیب جمعه محلات با گرامیداشت یاد شهیدان گفت: روحیه جهادی و خلوص، از ویژگیهای برجسته فرماندهان دوران دفاع مقدس است که باید برای جوانان امروز تبیین شود.
وی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی (۲۴ آبان تا ۲ آذر)، مطالعه را از ارزشهای بنیادی فرهنگ اسلامی دانست و اظهار کرد: نخستین خطاب الهی به پیامبر اکرم (ص)، فرمان «اقرأ» بود و این نشان میدهد کتاب و کتابخوانی چه جایگاه بلندی در فرهنگ دینی دارد.
حجت الاسلام عبوالحسینی گفت: کتاب غذای روح انسان است و همانگونه که بهترین غذا برای جسم انتخاب میشود، باید بهترین کتابها نیز به عنوان خوراک روح مورد توجه قرار گیرد.
خطیب جمعه محلات تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، هر کتابی ارزشمند نیست و لازم است میان کتاب مفید و آثار مضر یا بیهوده تفاوت گذاشته شود و کتاب باید در سبد اصلی خرید خانوادهها قرار گیرد و مقدم بر اقلام تزئینی و کماهمیت باشد.
حجت الاسلام عبدالحسینی افزود: بهترین ارتباط با کتاب، انس با قرآن کریم است یعنی کتابی که همه آنچه بشر نیاز دارد در آن وجود دارد.
امام جمعه موقت محلات، وضعیت بحرانی غزه را مهمترین مسئله جهان اسلام دانست و گفت: با وجود امضای آتشبس، رژیم صهیونیستی همچنان به جنایتهای خود ادامه میدهد و مانع ورود بخش زیادی از کمکهای انسانی میشود.
وی با اشاره به اشغال ۵۳ درصد خاک غزه، تخریب گسترده زیرساختها، نابودی اراضی کشاورزی و جلوگیری از عبور کامیونهای حامل دارو، سوخت و مواد غذایی افزود: مردم غزه در شمال و جنوب این منطقه در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند، بهطوری که بیش از نیمی از آنان قدرت خرید خود را از دست دادهاند، ۱۷ بیمارستان از ۲۶ مرکز درمانی از کار افتاده و دهها هزار کودک یتیم شدهاند.
وی به تصویب اولیه قانونی در رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی در زندانها اشاره کرد و آن را اقدامی جنایتکارانه خواند و گفت: این وقایع نشان میدهد مسلمانان با چه رژیم خشنی مواجه هستند.
امام جمعه موقت محلات گفت: متأسفانه کشورهای اسلامی آنگونه که باید، در کنار یکدیگر نمیایستند، در حالیکه اگر متحد باشند اسرائیل توان عرض اندام در برابر جهان اسلام را نخواهد داشت.
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