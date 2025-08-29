اتحاد و حمایت از دولت اولویت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا عبدالحسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد القائم محلات برگزار شد، اظهار کرد: طبق توصیه‌های امام باقر (ع)، تلاش در راه خدا، صداقت، امانت‌داری و پرهیز از گناه و حتی اندیشه گناه، از ویژگی‌های شیعه متقی است که موجب خشنودی ائمه اطهار می‌شود.

وی با اشاره به سیره سیاسی امام حسن عسگری (ع) افزود: تاریخ اسلام سرشار از فراز و نشیب‌ها و مخاطرات بسیار است و پیامبر اکرم (ص) در دوران ۲۸ سال رسالت خود در مکه و مدینه با سختی‌های فراوان روبه‌رو شدند و شکنجه‌های متعددی را تحمل کردند و پس از وفات ایشان نیز حوادث تلخی بر اهل‌بیت (ع) و حضرت فاطمه (س) گذشت و امیرالمؤمنین (ع) برای حفظ اسلام و به مصالح امت، در دوران خلافت سکوت اختیار کردند.

خطیب جمعه محلات ادامه داد: دوران امامت امیرالمؤمنین (ع) نزدیک به پنج سال طول کشید که در مدت بیش از ۲ سال با جنگ‌های متعددی همراه بود و پس از آن، در عصر سلطنت بنی‌امیه و بنی‌عباس، ائمه اطهار (ع) در فشار و محدودیت شدید قرار داشتند، بسیاری از آنان به زندان افتادند و در نهایت به شهادت رسیدند، در حالی که کسانی که شایستگی نداشتند، به ناحق بر مسند خلافت تکیه زدند.

وی تصریح کرد: امام حسن عسکری (ع) در دوران کوتاه امامت خود، وظیفه بسترسازی برای تولد حضرت مهدی (عج) و صیانت از جان ایشان و همچنین آماده‌سازی افکار شیعیان، زمینه‌ساز دوران غیبت را بر عهده داشتند.

حجت الاسلام عبدالحسینی با مروری بر تاریخ اسلام افزود: پس از عصر سلطنت، دوران خلافت عثمانی آغاز شد که موجب گسترش قدرت اسلام در جهان شد، اما با فروپاشی امپراطوری عثمانی توسط کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و انگلیس، میان مسلمانان تفرقه ایجاد شد و با آغاز جنگ‌های جهانی، دوران استعمار نیز آغاز خورد.

امام جمعه موقت محلات گفت: امروز نیز نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل تضاد با منافع استعماری قدرت‌های بزرگ، هدف انواع جنگ‌های ترکیبی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و اکنون آنان با تأکید بر فعال‌سازی مکانیزم ماشه، به دنبال فشارهای اقتصادی و فروپاشی اوضاع داخلی کشور هستند.

وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، حفظ اتحاد و انسجام ملی و حمایت از دولت و رئیس‌جمهور از اولویت‌های کشور و وظیفه همگانی است و با نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار، باید موجب رشد و پیشرفت کشور شد.

حجت الاسلام عبدالحسینی با اشاره به مناسبت هفته دولت تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر در مدت کوتاه بیست‌وهشت روزه دولت خود اقداماتی انجام دادند که هنوز مردم از خدمات آنان به خوبی یاد می‌کنند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم تاکنون بیش از شصت‌وسه هزار نفر و ۳۰۰ کودک از مردم مظلوم فلسطین و غزه را به شهادت رسانده و همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی به دلیل نبود اتحاد، نتوانسته‌اند در برابر این رژیم بایستند و رژیم صهیونیستی بدون پایبندی به هیچ قانونی، به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد.