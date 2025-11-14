به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد با اشاره به تداوم خشکسالی و کمبود آب در کشور، بخشی از این مشکلات را ناشی از رفتارهای اقتصادی و مدیریتی جامعه دانست.

وی تأکید کرد: فساد اداری، کم‌فروشی و پایمال کردن حقوق مردم از عواملی است که موجب حبس رحمت الهی و کاهش برکت می‌شود.

امام‌جمعه ملارد با انتقاد از برخی عملکردها افزود: دروغ‌گویی، پنهان‌کاری در امور عمومی و تخلفات اقتصادی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که پیامدهای آن در زندگی مردم بروز پیدا می‌کند.

وی در ادامه اصلاحات مدیریتی و مالی در کشور را ضروری دانست.

خوبانی با اشاره به بحران کم‌آبی، مردم را به استغفار اجتماعی و برگزاری نماز باران دعوت کرد و گفت: بازگشت دل‌ها به سمت خدا و تضرع جمعی می‌تواند زمینه‌ساز نزول رحمت الهی باشد. کشور برای عبور از خشکسالی نیازمند اصلاح معنوی و اقدام عملی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به راهکارهای اجرایی مدیریت آب اشاره و بر استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی، اصلاح الگوهای مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و پیگیری علمی بارورسازی ابرها تأکید کرد.

امام‌جمعه ملارد همچنین بر ضرورت توجه به آب‌های مرزی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی توسط وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تأکید کرد.

خوبانی، مصرف خانگی را نیز بخشی از معضل کم‌آبی دانست و افزود: با نصب تجهیزات کاهنده مصرف می‌توان تا ۲۰ درصد از هدررفت آب جلوگیری کرد.