توزیع گسترده ۱۰ هزار تن کود در کهگیلویه و بویراحمد برای کشت پائیزه

سید علی لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر از توزیع گسترده نهاده‌های کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد برای کشت پاییزه خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل کشت پاییزه، تمامی تمهیدات لازم برای تهیه این نهاده‌ها از تابستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال، مقدار ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن کود کشاورزی شامل ۹ هزار تن کود اوره، ۸۰۰ تن کود فسفاته و ۵۰۰ تن کود پتاسه، از انبارهای شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سراسر استان به کارگزاران تحویل داده شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قیمت تمام‌شده کودهای شیمیایی به ازای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی «کود اوره» ۶۸۷ هزار و ۶۹۵ تومان، «سوپر فسفات ساده» ۳۹۷ هزار و ۱۵۰ تومان، «سوپر فسفات تریپل» ۹۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، «سولفات پتاسیم» یک میلیون و ۵۶ هزار و ۲۵۰ تومان و «کلرور پتاسیم» ۹۷۱ هزار و ۷۵۰ تومان محاسبه شده است.

وی تاکید کرد: این کودها به صورت یارانه‌ای و طبق حواله الکترونیکی مراکز خدمات کشاورزی، با قیمت‌های مشخص به کشاورزان تحویل داده می‌شود.

لاهوتی اضافه کرد: این شرکت در تمام فصول کشت، تمام توان خود را برای تأمین و توزیع به‌موقع و عادلانه نهاده‌ها به کار می‌بندد.