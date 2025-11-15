کاهش متقاضیان کنکور از یک میلیون و ۷۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشستی مشترک با حضور حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور برگزار شد.

حبیبا در این جلسه هدف از برگزاری این نشست را تقویت هماهنگی میان معاونت‌های آموزشی و دانشجویی به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان دانست و بر اهمیت همفکری و تبادل نظر در این خصوص تاکید کرد.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: در سازمان امور دانشجویان به بهره‌گیری از خرد جمعی بویژه متخصصان حوزه آموزش عالی اعتقاد راسخ داریم و لذا در صورت نیاز به تغییر یا اصلاح آئین‌نامه‌ها برای تسهیل در ارائه خدمات به دانشجویان، نظرات و پیشنهادات شما همکاران اهمیت بسیار فراوانی دارد زیرا شما به عنوان نخبگان این حوزه، می‌توانید ارائه‌دهنده راهکارهای موثرتری باشید.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین بر ضرورت هماهنگی در یک ساختار واحد تأکید کرده و افزود: عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگ ما را به مقصد نمی‌رساند لذا ما هر چه بیشتر همسو و همفکر عمل کنیم، به نتایج مثبت‌تری دست خواهیم یافت و خروجی‌های دانشگاه‌های ما نیروهای انسانی با ظرفیت بهتری برای ارائه خدمت به مردم کشورمان خواهند شد.

جذب دانشجویان خارجی از اولویت‌های اساسی دانشگاه‌ها باشد

حبیبا در ادامه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های جذب دانشجویان خارجی پرداخت و بر ضرورت هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه تاکید کرد.

معاون وزیر علوم در این خصوص تصریح کرد: هدف ما در جذب دانشجویان خارجی کاملاً مشترک و معطوف به تحقق اهداف کلان کشور است. بر اساس قوانین بالادستی، قانون‌گذار جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی را ظرف پنج سال هدف‌گذاری کرده است و برای محقق شدن این برنامه همکاری مشترک و مستمر معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور راهگشا خواهد بود.

وی افزود: تمرکز ما بیشتر بر دانشگاه‌های مادر و بزرگ کشور است بنابراین از میان دانشگاه‌های سراسر کشور، ۶۰ دانشگاه که عمدتاً در تهران و مراکز استان‌ها هستند، در اولویت برای جذب دانشجویان بین‌الملل قرار دارند.

حبیبا با ابراز نگرانی از کاهش تعداد متقاضیان کنکور سراسری، یادآور شد: تعداد متقاضیان از یک میلیون و هفتصد هزار نفر به نهصد هزار نفر کاهش یافته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور به شمار رود. در شرایط کنونی، حفظ دانشگاه‌ها و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ضروری است.

وی تاکید کرد: آموزش ناموس آموزش عالی کشور است و باید همواره به عنوان یک اصل اساسی حفظ شود و تاکید ما این است که با برنامه ریزی هدفمند و منسجم روز به روز جایگاه دانشگاه‌ها در عرصه‌های جهانی ارتقا پیدا کند و آمادگی لازم برای جذب و تربیت بیشتر دانشجویان بین الملل را به دست آورند.

ارتقا کیفیت آموزش و مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها ضروری است

حبیبا با اشاره به اهمیت ارتقا کیفیت آموزشی و افزودن مهارت‌های زندگی به برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها بر لزوم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در این راستا تأکید کرد.

حبیبا با بیان اینکه کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها افتخار ما است؛ اظهار کرد: ما توانمندی‌های لازم را در این زمینه کسب کرده‌ایم و تنها نیاز به برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق اهداف داریم.

ضرورت تدریس دروس مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها

وی همچنین بر ضرورت تدریس دروس مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به چالش‌های روحی و روانی دانشجویان، این دروس می‌توانند به کاهش استرس و اضطراب کمک کنند و از جمله مباحثی هستند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

حل و فصل مشکلات دانشجویان دارای شرایط خاص

وی با اشاره به اینکه کمیسیون‌های موارد خاص دانشجویی نقش مهمی در رسیدگی به مشکلات دانشجویانی که اتفاقات غیرقابل پیش بینی و غیر منتظره فرآیند تحصیل آنها را دچار اختلال نموده؛ دارند، افزود: در کنار توجه جدی به حفظ چارچوب و ضوابط آئین نامه آموزشی، مشکلات دانشجویان دارای شرایط خاص در سطوح دانشگاهی و استانی با توجه به اختیاراتی که دارند بررسی و حل و فصل شود.

حبیبا در پایان از حضور معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و نظرات سازنده معاونان آموزشی و دانشجویی بتوانیم روز به روز زیست سالم دانشجویان را که مورد تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست جمهور است؛ ارتقا دهیم و نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه بالا برای خدمت به نظام اسلامی را در دانشگاه‌ها تربیت نمائیم.