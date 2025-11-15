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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

کاهش متقاضیان کنکور از یک میلیون و ۷۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار نفر

کاهش متقاضیان کنکور از یک میلیون و ۷۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار نفر

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تعداد متقاضیان از یک میلیون و هفتصد هزار نفر به نهصد هزار نفر کاهش یافته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشورباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشستی مشترک با حضور حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور برگزار شد.

حبیبا در این جلسه هدف از برگزاری این نشست را تقویت هماهنگی میان معاونت‌های آموزشی و دانشجویی به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان دانست و بر اهمیت همفکری و تبادل نظر در این خصوص تاکید کرد.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: در سازمان امور دانشجویان به بهره‌گیری از خرد جمعی بویژه متخصصان حوزه آموزش عالی اعتقاد راسخ داریم و لذا در صورت نیاز به تغییر یا اصلاح آئین‌نامه‌ها برای تسهیل در ارائه خدمات به دانشجویان، نظرات و پیشنهادات شما همکاران اهمیت بسیار فراوانی دارد زیرا شما به عنوان نخبگان این حوزه، می‌توانید ارائه‌دهنده راهکارهای موثرتری باشید.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین بر ضرورت هماهنگی در یک ساختار واحد تأکید کرده و افزود: عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگ ما را به مقصد نمی‌رساند لذا ما هر چه بیشتر همسو و همفکر عمل کنیم، به نتایج مثبت‌تری دست خواهیم یافت و خروجی‌های دانشگاه‌های ما نیروهای انسانی با ظرفیت بهتری برای ارائه خدمت به مردم کشورمان خواهند شد.

جذب دانشجویان خارجی از اولویت‌های اساسی دانشگاه‌ها باشد

حبیبا در ادامه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های جذب دانشجویان خارجی پرداخت و بر ضرورت هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه تاکید کرد.

معاون وزیر علوم در این خصوص تصریح کرد: هدف ما در جذب دانشجویان خارجی کاملاً مشترک و معطوف به تحقق اهداف کلان کشور است. بر اساس قوانین بالادستی، قانون‌گذار جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی را ظرف پنج سال هدف‌گذاری کرده است و برای محقق شدن این برنامه همکاری مشترک و مستمر معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور راهگشا خواهد بود.

وی افزود: تمرکز ما بیشتر بر دانشگاه‌های مادر و بزرگ کشور است بنابراین از میان دانشگاه‌های سراسر کشور، ۶۰ دانشگاه که عمدتاً در تهران و مراکز استان‌ها هستند، در اولویت برای جذب دانشجویان بین‌الملل قرار دارند.

حبیبا با ابراز نگرانی از کاهش تعداد متقاضیان کنکور سراسری، یادآور شد: تعداد متقاضیان از یک میلیون و هفتصد هزار نفر به نهصد هزار نفر کاهش یافته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور به شمار رود. در شرایط کنونی، حفظ دانشگاه‌ها و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ضروری است.

وی تاکید کرد: آموزش ناموس آموزش عالی کشور است و باید همواره به عنوان یک اصل اساسی حفظ شود و تاکید ما این است که با برنامه ریزی هدفمند و منسجم روز به روز جایگاه دانشگاه‌ها در عرصه‌های جهانی ارتقا پیدا کند و آمادگی لازم برای جذب و تربیت بیشتر دانشجویان بین الملل را به دست آورند.

ارتقا کیفیت آموزش و مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها ضروری است

حبیبا با اشاره به اهمیت ارتقا کیفیت آموزشی و افزودن مهارت‌های زندگی به برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها بر لزوم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در این راستا تأکید کرد.

حبیبا با بیان اینکه کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها افتخار ما است؛ اظهار کرد: ما توانمندی‌های لازم را در این زمینه کسب کرده‌ایم و تنها نیاز به برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق اهداف داریم.

ضرورت تدریس دروس مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها

وی همچنین بر ضرورت تدریس دروس مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به چالش‌های روحی و روانی دانشجویان، این دروس می‌توانند به کاهش استرس و اضطراب کمک کنند و از جمله مباحثی هستند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

حل و فصل مشکلات دانشجویان دارای شرایط خاص

وی با اشاره به اینکه کمیسیون‌های موارد خاص دانشجویی نقش مهمی در رسیدگی به مشکلات دانشجویانی که اتفاقات غیرقابل پیش بینی و غیر منتظره فرآیند تحصیل آنها را دچار اختلال نموده؛ دارند، افزود: در کنار توجه جدی به حفظ چارچوب و ضوابط آئین نامه آموزشی، مشکلات دانشجویان دارای شرایط خاص در سطوح دانشگاهی و استانی با توجه به اختیاراتی که دارند بررسی و حل و فصل شود.

حبیبا در پایان از حضور معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و نظرات سازنده معاونان آموزشی و دانشجویی بتوانیم روز به روز زیست سالم دانشجویان را که مورد تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست جمهور است؛ ارتقا دهیم و نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه بالا برای خدمت به نظام اسلامی را در دانشگاه‌ها تربیت نمائیم.

کد مطلب 6656349
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      24 3
      پاسخ
      خیلی از دانشگاه ها باید ادغام و ساماندهی شوند تا کارآمدتر شوند.
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      73 3
      پاسخ
      ببخشید شما سالانه ۱۰۰ هزار نفر پذیرش داشگاهی دارید حالا متقاضی کنکور زیاد هم باشه یا کمتر فرقی نمی کند شما نگران درامد ثبت نام کنکور و کتابهای موسسات کنکور و کلاسهای خصوصی هستید من ارزوم است فارغ التحصیلان دیپلم مستقیم بدون هیچ ازمونی وارد دانشگاه شوند و در همان دانشگاه با مشروط شدن و عدم توان علمی اخراج شوند بجای دانشجو گرفتن از خارج همین بچه های با استعداد ایران جذب نمایید سخن زیاد و سطر و حوصله نوشتن کم
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      14 9
      پاسخ
      سلام وعرض ادب احتراما به عرض میرسانداینکه کاهش داوطلب گرچه ازیک نگاه تهدید بشمار میاید وکشور ازتربیت و پرورش تحصیلات اموزش عالی عقب میافتدباید اسیب شناسی نمود عوامل که دست بدست داده باعث بی علاقه وشورشوق سالهای قبل راندارد تا به راه چاره مشکل بدست اورد بنده عوامل رفاهی واسکان وبعد دیگه بیکاری بعدازفارغ التحصیل میباشد اگرخیال دانش اموزی مثل سهمیه ایثارگران ازاستخدام واشتغال تضمین پیدا میکردن بنظرم یکی ازعوامل تهدید کاهش داوطلب برطرف می‌شد
    • حدادی IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      50 15
      پاسخ
      همش بخاطر تاثیر قطعی معدله چرا نمی فهمید؟؟
      • ایران مظلوم IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
        4 23
        تاثیر قطعی معدل عالیه ای کاش متوسطه اول هم می‌آوردند تا با استعدادها و دانش آموزان با استعداد وارد دانشگاه شوند
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 60
      پاسخ
      خیلی خوبه فرزندم دو سال دیگر کنکور دارد ورقباش کمتر..
    • ز گ IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      29 17
      پاسخ
      سلام تاثیر قطعی معدل را بردارید بعد خواهید دید چه اتفاقی خواهد افتاد افراد زیادی با سن بالا متقاضی کنکور می شوند چون تقلب در یک آزمون بسیار راحت است برادر ایجاد سابقه برای کنکور سخت شده پس متقلبین ریزش نمودند نه متقاضیان
      • احمدی IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
        13 1
        مثل اینکه شما با مصوبه تاثیر قطعی معدل کنکوری نبودین بفهمین چقد تقلب در امتحانات نهایی زیاده
      • ایران مظلوم IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
        2 14
        اتفاقا بهترین کار تاًثیر قطعی معدل و تراز نمرات هست تا دانش آموزان باسواد راهی دانشگاه شوند نه با سهمیه و رانت
      • . IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
        0 2
        در جواب شخص کاربر مظلوم باید بگم که هنوز که هنوزه با سهمیه آشنا نیستی که تقلب رنگ و بوی دیگری داشته و سهم اون افراد رو هم بیشتر کرده. سهیمه مناطق محروم و ناحیه ای گرفته تا سهمیه های مختلف که همگی با تقلب فرقی ندارند فقط به اسم کمک برای یکسری ها چراغ روشن می کنند.
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      22 5
      پاسخ
      مثل کشورهای دیگه اجازه بدین هر کس بر حسب علاقه ای که داره وارد رشته مورد نظر خودش بشه اون وقت می‌بینید متقاضی چقدر تغییر میکنه
    • محمد IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      57 0
      پاسخ
      رشته های تاپ ریاضی را بقدری بی ارزش کردید که دیگر کسی رویش نمی شود بگه دانشجوی فلان رشته ام!
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      75 7
      پاسخ
      سهمیه رو حذف کنید همکلاس من با معدل ۱۷ و تراز کنکور ۷۰۰۰ پزشکی روزانه آورده من با تراز کنکور ۸۵۰۰ و معدل ۱۸۸۰ پشت ماندم چقدر بی عدالتی اون چیزی حالیش نیست چه برسه پزشکی گیریم پدرتو فاضل از فصل پدر تورا چه حاصل بس کنید دیگه همش سهمیه سهمیه
      • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        2 0
        دختر من شاگرد اول استان‌بود، با تراز ۸۵۰۰کنکورومعدل ۱۸/۶ هوشبری قبول شد ولی همکلاسیشون که سهمیه داشت، ولی معدلش۱۵بودو رتبه اش 2040000بود پزشکی قبول شد..بااینکه هیچ درسی رابیشتراز۲۰درصد نزده
    • من IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      6 5
      پاسخ
      اگه فارغ التحصیل شدن ازدانشگاهها سخت میبود یعنی آموزش خوب داده میشد وبه راحتی همه نمیتونستن ازهررشته ای فارغ التحصیل بشن وهمه باسواد تربیت میشدن وتنبلا مشروط واخراج میشدن اونوقت فرقی نمیکرد کنکور باشه یانباشه همه مسقیم میرفتن دانشگاه.ولی برعکسه
    • فهیمه IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      11 0
      پاسخ
      برای فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه ها کار مناسب فراهم کنید تا بقیه هم برای درس خواندن و دانشگاه رفتن دلگرم بشن.
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      5 1
      پاسخ
      خوب وقتی شرکت کنندهاکم بشه سهمیه هاهم کم هستن دیگه مشکل همینه که همه دنبال هم سه رشته تاپ هستن باید برای بقیه رشتها جذبه وامید ایجادکرد که همه دنبال یک رشته خاص نباشن
    • فصل پاییز IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      6 0
      پاسخ
      به نظرم این قانون تاثیر قطعی معدل در ‌کنکور باعث ریزش خیلی از داوطلبان شده است البته شرایط اقتصادی را نباید نادیده گرفت.
    • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      27 1
      پاسخ
      سهمیه های نا عادلانه را حدف کنید چون جامعه به افراد با علم و دانش احتیاج دارد نه افرادی که با سهمیه بالا اومدن، در استخدام هم مبنای پذیرش را داشتن علم و تجربه بیشتر قرار بدید نه رابطه و سهمیه.ان وقت نخبگان فراری هم باز می‌گردند.
    • شکوفه IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      11 1
      پاسخ
      نه اینکه حالا شما این نهصد هزار نفر را به دانشگاه وارد میکنید
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      9 0
      پاسخ
      چی شد به فکر موارد خاص افتادید دختر من گرگان تیز هوشان درس خوند جز برترین ها بود سال دیپلم بیماری خونی گرفت وپیوند معز استخوان شد ولی تونست دیپلمش را همون سال بگیرد ولی توان شرکت در کنکور را نداشت وسال بعد دامپزشکی تبریز دولتی قبول شد ولی فکرش پزشکی بود رتبه اش ۵۶۰۰ شد با همین رتبه سال بعد پزشکی قبول شدن ولی سال اونها رتبه های سهمیه دار را وارد عادتها کردن و۱۰۰۰الی ۱۵۰۰ بچه ها رتبه شون بالا رفت خود مشاوره‌ای گفتن ولی توجه ایی نکردن حق دخترم دوباره سوخته شد
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      5 0
      پاسخ
      چرا از خارج چقدر این کنکور رو بالا وپایین میکنید یه قانون و تصویب کنید همینه که کشور ما هیچ وقت رشد نمیکنه هر وزیری عوض میشه همه چی بهم میخوره واقعا خسته شدیم
    • محمدرضا IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      6 1
      پاسخ
      خب ظرفیت جذب روزانه رو محدود کردین به سختی قبول می شن و امیدی ندارن، هزینه ها باید کم کرد تا رتبه و تراز مطلوب آورد، وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان هم که نور الا نوره... بماند قانون و مصوب های نا کجا آباد....
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      14 0
      پاسخ
      باید هم توکنکور شرکت نکنن کنکوری که برای سهمیه هاست وکسانی که پول دارن دختر من امسال خودشا به اب واتش زد شب وروز درس خواند رتبه زیر هزار اورد ولی تودانشگاه دولتی قبول نشد تودانشگاه صداوسیما برای مصاحبه ردش کردند والان رفته دانشگاه پارس واین یک بی عدالتی درحق دختر من وامثال دخترمن هست
      • سارا IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
        0 0
        با سلام هر چی متقاضی کمتر بشه درصد قبولی بیشتره و یه فرصته نه تهدید شاید برای مافیای کنکور تهدید باشه
    • ایرانی IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      23 1
      پاسخ
      تا وقتی همه ی مراحل سهمیه ای ها جلودار هستند از ثبت نام در مدارس تا ورود به دانشگاه و استخدام انگیزه ای برای بقیه باقی نمیماند عدالت برقرار بشه همه چی درست میشه سهمیه و استفاده از آن عین بی عدالتی هست و حق الناس
    • نگار IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      13 0
      پاسخ
      الان هرکی رفته دانشگاه خیلی خوشبخته با این وضع تورم و فقر با این همه هزینه کلاس و کتاب و آزمون به جای اعتراض کردن به کاهش جمعیت تعداد شرکت کننده فکری به حال فقر مردم کنید که همگی دست به خودکشی میزنند
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بنظر میرسه اقایون فقط قشر مرفه را میبنند مردم پول ندارند هزینه دانشگاه را پرداخت کنند اخرش گیریم لیسانس بگیرند با حقوق کارمندی واین تورم برن کار ازاد بهتر است تا ادامه تحصیل
    • دایی بچه ها IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      7 0
      پاسخ
      دکتر های سهمیه ،...
    • دوگوز IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      2 0
      پاسخ
      با انواع واقسام سهمیه ها دیگر جای برای بچه های باهوش و نابغه نیست مگر مهاجرت کردن به خارج از کشور
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
      1 1
      پاسخ
      دانشگاه سخت گیری بشه ولی همه بدون ککنکور برن دانشگاه ومافیارو بر دارین
    • هادی شاه حسینی IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کنکور اصلا دو زار ارزش نداره انقدر کنکور کنکور می کنند هم به خاطر پول و درآمد موسسه های آموزشی .
    • شما IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      تا کی میخواید سهمیه رو در نظر بگیرید ،سهمیه هارو حذف کنید واقعا مرذم عادی راضی نیستن نظر سنجی از مردم بگیرید .
    • سعید IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
      1 1
      پاسخ
      دانشگاه رفتن غیر از رشته پزشکی و پیراپزشکی یعنی تلف کردن وقت و پول و سرخوردگی بعد از فارغ التحصیلی وقتی می بینید افرادی که به دانشگاه نرفته اند و دنبال کار رفته اند چقدر از شما موفق تر هستند. دانشگاه چیزی برای یاد دادن ندارد و خدا شکر الان هم مدرک دیگر هیچ ارزش و کلاسی ندارد. الان به کارگر ساختمان در حال ساخت هم مهندس می گویند.
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      دانشگاه با وضعیت فعلی جوانان را از کار یاد گرفتن و زندگی کردن معمولی انداخته همه رفتن به سمت مدرک گرفتن و مهاجرت دیگه یه کارگر یا کشاورز و دامپرور و صنعتگر خبره و حرفه ای پیدا نمیشه به نظرم کنکور کلا متل خارجیا حذف بشه ولی مدرک گرفتن سخت‌تر بشه میشه اشتغال و تولید و صادرات محصولات صنعتی غیر آب بر فراهم بشه
    • حمیده IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      وقتی رشته های خوب دانشگاه برای دانش آموزان سهمیه دار هست آزمون دادن چه فایده ای داره ؟ فقط پول حروم کردنه
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سهمیه داشتن بی‌عدالتی است
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دیگه دانش آموزان عاقل شدن. و میدونن که توان مقابله با سهمیه های کنکور رو ندارن. برای همین ترجیح میدن که هرگز در این رقابت نابرابر و نمایشی شرکت نکنند و اجازه بدن که سهمیه ای ها با وجدان آسوده تر برن سر کلاس

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