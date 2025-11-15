ناوگان هوایی اصفهان با استفاده از ظرفیت صنایع مادر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی ظهر شنبه در آئین افتتاح نخستین ایرلاین بومی اصفهان اظهار کرد: افتتاح این ایرلاین علی‌رغم آنکه با تأخیر زیاد و ایجاد فشار مضاعف بر مردم اصفهان انجام شد اما جای تقدیر دارد.

وی افزود: ایرلاین مستقل اصفهان باید بسیار پیش از این اتفاق می‌افتاد؛ این درحالی است که در اصفهان علی‌رغم آنکه مهد فرهنگ، تمدن، کشاورزی و صنعت است اما سرعت رشد کند بوده و در برخی عرصه‌ها متوقف شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه تأسیس ایرلاین ابتدای کار است، عنوان کرد: عدد ناوگان هوایی حرف اول را می‌زند و لازم است توسعه این ایرلاین به طور جدی مدنظر باشد؛ اصفهان باید در حوزه حمل‌ونقل به جایگاه واقعی خود برسد.

وی افزود: در حالی که بسیاری از فرودگاه‌ها به جدیدترین تجهیزات مجهز شده‌اند اما در فرودگاه اصفهان هنوز از برخی امکانات قدیمی استفاده می‌شود؛ ما به دنبال امتیاز ویژه‌ای نیستیم بلکه خواستار توجهی هستیم که به سایر فرودگاه‌ها در استان‌های دیگر می‌شود.

حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: حضور استانداری که فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کرده فرصتی است که باید در راستای تکمیل ناوگان هوایی اصفهان مدنظر قرار گیرد؛ از طرفی صنایع بزرگ مستقر در اصفهان ترددهای بسیاری از طریق راه‌های هوایی به دنبال دارند و لازم است این شرکت‌ها به تقویت ناوگان هوایی اصفهان توجه داشته باشند.

وی تأکید کرد: امیدواریم که جی‌اسکای بتواند رضایتمندی مردم اصفهان را به همراه داشته باشد.