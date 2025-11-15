به گزارش خبرنگار مهر، امید اکبر دبیر سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان کردستان عصر شنبه همزمان با آغاز به‌کار دبیرخانه جشنواره و برگزاری نخستین جلسه هماهنگی در بیجار اظهار کرد: محمد وطن خواه به عنوان دبیر اجرای بخش صحنه‌ای سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان معرفی شد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف جشنواره، اظهار داشت: بخش صحنه‌ای به‌عنوان محور اصلی جشنواره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت منسجم و مدیریت اجرایی فعال است و انتخاب وطن‌خواه بر اساس تجربه و شناخت از تئاتر استان انجام گرفت.

اکبر ادامه داد: با شروع رسمی فعالیت دبیرخانه، فرآیند تقسیم وظایف اجرایی، ثبت مستندات، هماهنگی با گروه‌ها و آماده‌سازی مقدمات بازبینی آثار آغاز شده و تلاش داریم این دوره با کیفیت مطلوب برگزار شود.

محمد وطن‌خواه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اهمیت بخش صحنه‌ای، گفت: همکاری منظم گروه‌ها و رعایت زمان‌بندی‌ها از اولویت‌های اجرایی است و تلاش خواهد شد روند انتخاب و آماده‌سازی آثار بدون وقفه پیش برود.

براساس اعلام دبیرخانه، بازبینی آثار از روز ۲۶ آبان ماه آغاز و آثار منتخب برای اجرای نهایی در بیجار معرفی خواهند شد.