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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

«محمد وطن‌خواه» دبیر بخش صحنه‌ای سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان شد

«محمد وطن‌خواه» دبیر بخش صحنه‌ای سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان شد

بیجار – دبیر سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان کردستان با صدور حکمی، «محمد وطن‌خواه» را به عنوان دبیر بخش صحنه‌ای این دوره منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید اکبر دبیر سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان کردستان عصر شنبه همزمان با آغاز به‌کار دبیرخانه جشنواره و برگزاری نخستین جلسه هماهنگی در بیجار اظهار کرد: محمد وطن خواه به عنوان دبیر اجرای بخش صحنه‌ای سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان معرفی شد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف جشنواره، اظهار داشت: بخش صحنه‌ای به‌عنوان محور اصلی جشنواره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت منسجم و مدیریت اجرایی فعال است و انتخاب وطن‌خواه بر اساس تجربه و شناخت از تئاتر استان انجام گرفت.

اکبر ادامه داد: با شروع رسمی فعالیت دبیرخانه، فرآیند تقسیم وظایف اجرایی، ثبت مستندات، هماهنگی با گروه‌ها و آماده‌سازی مقدمات بازبینی آثار آغاز شده و تلاش داریم این دوره با کیفیت مطلوب برگزار شود.

محمد وطن‌خواه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اهمیت بخش صحنه‌ای، گفت: همکاری منظم گروه‌ها و رعایت زمان‌بندی‌ها از اولویت‌های اجرایی است و تلاش خواهد شد روند انتخاب و آماده‌سازی آثار بدون وقفه پیش برود.

براساس اعلام دبیرخانه، بازبینی آثار از روز ۲۶ آبان ماه آغاز و آثار منتخب برای اجرای نهایی در بیجار معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6656906

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