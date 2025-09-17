ضرورت تحول در نظام تربیتی صالحین با محوریت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در مجمع استادیاران نظام تربیتی صالحین استان سمنان در سالن جلسات شهید بسطامی سپاه قائم آل محمد (عج) استان، با بیان اینکه اجرای کیفی برنامه‌های صالحین نیازمند جوشش و پیگیری از سطوح پایین است، گفت: در حال حاضر همه مسئولان بر اهمیت اجرای طرح‌های مرتبط با نظام تربیتی صالحین اذعان دارند که این موضوع فرصتی برای عمق بخشی به حلقه‌های صالحین در استان سمنان است.

مطیعی با اشاره به نقش ارکان مساجد در موفقیت نظام تربیتی افزود: بسیاری از ائمه جماعات و اعضای هیأت‌های امنای مساجد نسبت به امور تربیتی همچون حلقات صالحین از دغدغه‌مندی بالایی برخوردار هستند که باید از آن استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ارتقای کیفی اساتید، مربیان و سرگروه‌های حلقات صالحین را عامل مهمی در موفقیت اهداف نظام تربیتی صالحین برشمرد و با تاکید بر ممارست ارکان صالحین برای تحقق اهداف تربیتی آن اظهار کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد تفاوت‌های انسان عابد با انسان عالم است چراکه فرمود عالمی که از علم او استفاده شود از هفتاد هزار عابد برتر و بالاتر است.

امام جمعه سمنان با اشاره به روایتی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمود انسان عالم هفتاد درجه و مرتبه از انسان عالم بالاتر است که بین هر درجه آن نیز هفتاد سال فاصله وجود دارد!

مطیعی با اشاره به نقش علمایی همچون شیخ زکزاکی در تبلیغ جهانی معارف اسلامی افزود: در دین اسلام عبادت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما با این وجود علم و دانش از جایگاهی رفیع‌تر و برجسته‌تر برخوردار است چراکه عالم علاوه بر خود می‌تواند برای دیگران نیز مفید باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری گفت: موضوع مورد اشاره ایشان مبنی بر اینکه شرایط «نه جنگ نه صلح» برای کشور مفید نیست، باید بطور دقیق مورد بحث، بررسی و تبیین قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند فضای مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را در ابهام نگه دارد، اظهار کرد: نظام تربیتی صالحین از همین امروز باید نقش خود را در مناسبات ملی و بین‌المللی بداند و در مسیر تأمین نیازهای کشور گام بردارد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه باید تهدیدات امروز کشور را به فرصتی برای عبور از مشکلات تبدیل کنیم، به برگزاری قریب‌الوقوع دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان اشاره کرد و گفت: این رویداد بزرگ فرصتی مناسب برای سازماندهی بسیجیان عزیز در نقاط مختلف استان در ابعاد مختلف تربیتی، فرهنگی، سیاسی و نظامی است.

مطیعی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی نیازمند اعتبارات مالی مناسب است، خاطرنشان کرد: امیدواریم برای ارتقای سطح اثرگذاری این برنامه‌ها به‌ویژه در نظام تربیتی صالحین تدابیر لازم اتخاذ شود.