۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

نجات دو کویرنورد گمشده در نهبندان پس از ۱۲ ساعت جستجو

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از نجات دو کوهنورد که در تپه‌های شنی منطقه قله‌ریگ گرفتار شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس، سرهنگ حسن دشتستانی بیان کرد: یک شهروند با مراجعه به پلیس، از مفقود شدن برادرش و یکی از دوستانش که برای گردش به منطقه کویری قله‌ریگ رفته بودند، اطلاع داد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی و پلیس به منطقه اعزام و جستجو برای یافتن این دو نفر آغاز شد.

فرمانده انتظامی نهبندان بیان کرد: مأموران با همکاری امدادگران و بهره‌گیری از کمک مردم محلی، پس از ۱۲ ساعت جستجو، دو جوان را در حالی که بی‌رمق شده و هیچ مواد غذایی همراه نداشتند، در منطقه تپه‌های شنی پیدا کردند.

سرهنگ دشتستانی با تقدیر از همکاری مردم محلی، از شهروندان خواست بدون همراهی راهنمای محلی که به منطقه آشنایی کامل دارد، به مناطق کویری سفر نکنند.

