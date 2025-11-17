اختتامیه نمایشگاه هنرهای تجسمی گچساران با نمایش ۶۰ اثر فاخر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان گچساران که از ۲۱ آبان‌ماه به‌مدت شش روز پذیرای علاقه‌مندان بود، شامگاه دوشنبه با نمایش ۶۰ اثر ارزشمند از ۳۳ هنرمند به کار خود پایان داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران در این خصوص گفت: این نمایشگاه بستری برای عرضه آثار فاخر هنرمندان جوان و باتجربه شهرستان بود. هرچه فعالیت‌های فرهنگی و هنری گسترش یابد، آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.

سید علی حسینی با اشاره به تنوع آثار ارائه‌شده افزود: آثار نمایشگاه بیشتر در حوزه آبرنگ، پاستل و تکنیک‌های متنوع هنرهای تجسمی بود که هنرمندان با خلاقیت و مهارت خود آن‌ها را خلق کرده‌اند.

وی همچنین مهم‌ترین نیاز هنرمندان شهرستان را نبود یک نگارخانه عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۱۵۰ هنرمند در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت دارند، اما نبود نگارخانه حرفه‌ای، مهم‌ترین چالش آنان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران بیان کرد: برای تأسیس یک نگارخانه استاندارد، حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که در صورت تأمین، این کمبود برطرف خواهد شد.

اظهارات فرماندار گچساران

فرماندار گچساران نیز در بازدید از این نمایشگاه، آثار ارائه‌شده را «زیبا و قابل‌تحسین» توصیف کرد و گفت: لازم است هنرمندان در عرصه‌های عمومی و موضوعات مهم جامعه حضور فعال‌تری داشته باشند و با خلاقیت و نوآوری خود نقش‌آفرینی کنند.

ایوب مقیمی افزود: این رویداد با هدف نمایش خلاقیت‌های هنری و حمایت از استعدادهای بومی برگزار شد و توانست جلوه‌ای از ذوق و آفرینش‌گری هنرمندان گچساران را به نمایش بگذارد.

وی با قدردانی از تلاش هنرمندان اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان، آثار ارزشمند این هنرمندان در سطح ملی معرفی و عرضه شود. رفع مشکلات زیرساختی هنرمندان و توسعه فضاهای هنری از اولویت‌های ماست.

گلایه هنرمندان از کمبود زیرساخت‌ها

هنرمندان حاضر در نمایشگاه نیز با اشاره به نبود تجهیزات مناسب، کمبود فضای هنری و فقدان نگارخانه استاندارد، از مسئولان خواستند شرایط لازم برای ایجاد مرکز دائمی نمایش آثار هنری در شأن هنرمندان گچساران فراهم شود. ‌