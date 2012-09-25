به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر به دفعات مسوولان شهر کرمانشاه برای قهرمانان مدالآور کرمانشاه در رشتههای ورزشی در میادین مختلف داخلی و خارجی مراسم استقبال و تجلیل برگزار کردهاند یا در کمترین اقدام به وسیله بیلبوردهای شهری موفقیتهایشان را تبریک گفتهاند. از این رفتارها چنین برداشت میشود که مسوولان شهر به جایگاه تأثیرگذار نخبگان در سرنوشت این کلانشهر پی بردهاند اما در همین سالها سکوت و بیتفاوتی این مسوولان در قبال موفقیتها و دستاوردهای بزرگ گروهی دیگر از نخبگان شهر یعنی هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی، تلقی پیش گفته را متزلزل کردهاست.
شهرستان کرمانشاه با وجود داشتن هنرمندان مستعد و توانمند در زمینههای مختلف به ویژه هنرهای تجسمی، فاقد یک نگارخانه و امکانات لازم برای ارایه نمایش آثار هنرمندان خود است و همین موضوع باعث شده که این قشر مهم و تاثیرگذار نتوانند آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند.
مکانهای بسیاری در جهان وجود دارد که فقط عده محدودی از انسانها توان رفتن و سیر و سیاحت در آنها را دارند. این مکانها که معمولاً شهره خاص و عام هستند مجموعه متنوعی را تشکیل میدهند، از بناهای تاریخی و موزهها گرفته تا سواحل، شهرها و حتی مکانهای مقدس؛ یکی از آنها نیز گالریها هستند ولی نمیتوان به بهانه نداشتن بازدیدکننده از احداث مکانی مهم برای هنر و هنرمندان تحت لوای گالری سرباز زد.
امروز صحبت کردن از نگارخانه در شهرهای کوچک بیمعنی است، پس نقاش میتواند در سر راه خود به راحتی از این شهرها بگذرد اما گذشتن از شهری مثل کرمانشاه عملی غیرممکن به نظر میرسد و این سوال پیش میآید که چرا در کرمانشاه؛ شهری با قدمت چندین صدساله نباید حتی یک گالری اصولی و درست وجود داشته باشد.
چندی پیش خبری منتشر شد که اولین نگارخانه تخصصی کرمانشاه افتتاح خواهد شد ولی هنرمندان این شهر چیزی جز افتتاح اولیه این نگارخانه نشنیدند و بعد دیگر تنها سکوت بود. مجتمع فرهنگی هنری "انتظار" یکی از اماکن فرهنگی هنری جدیدالاحداث شهر کرمانشاه است که به منظور تقویت هنرهایی مانند سینما، تئاتر و موسیقی احداث شده که در کنار آن نیز نگارخانهای که به نام هنرمند بزرگ این شهر آیتالله مرتضی نجومی؛ هنرمند خوشنویس و عضو پیوسته فرهنگستان هنر احداث شده است.
این نگارخانه به خاطر معماری ضعیف نمیتواند استانداردهای لازم برای یک نگارخانه را داشته باشد ضمن اینکه نورپردازی لازم برای نمایش آثار تجسمی را هم ندارد. هانا نقیپور؛ هنرمند عکاس کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: کمبود نگارخانه در این استان از مشکلات عمده عکاسان برای برپایی نمایشگاه است.
وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه عکس در استانهای کوچک به دلیل نبود امکانات امکان پذیر نیست، اظهار کرد: کمبود نمایشگاه عکس در این استان موجب کاهش گرایش به هنر عکاسی شده است. تمامی مسئولیت نمایشگاه از قبیل برپایی، هزینهها و... برعهده عکاس بوده که یکی امر نیز یکی از دغدغه های عکاس استان است.
پورنقی تصریح کرد: انتظار هنرمندان عکاس این استان از مسئولان این است که برای برپایی نمایشگاه در جشنوارههای عکس مساعدت بیشتری داشته باشند. باید فرهنگسازی عکس و عکاسی در بین مردم استان نهادینه شود که لازمه آن افزایش نگارخانهها، برگزاری جشنوارههای تخصصی و نمایشگاهها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به احیای صنایع دستی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: احیای صنایع دستی خدمت به هویت ایرانی و اسلامی ما است و در زندگی امروز عملا یک نقطه نجاتبخش تلقی میشود. این هنرمند نبود بازار فروش آثار هنری را مهمترین مشکل کنونی هنرمندان این استان عنوان کرد و ادامه داد: این مسئله باعث شده است که برخی از هنرمندان انگیزه خود را به خلق آثار هنری از دست بدهند و یا آثار خود را به قیمت ارزان به دلالان بفروشند.
وی توسعه هنر، توجه ویِژه به هنرمندان، آموزش همراه با خلق اثر، بیمه هنرمندان، حضور فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی و را از جمله اقدامات لازم برای رشد هنر در استان کرمانشاه دانست.
نمیتوان به احداث گالری خصوصی امیدوار بود
آزاده جواری؛ هنرمند نقاش کرمانشاهی و فرزند عبدالله جواری از استادان به نام خوشنویسی کشور و مسئول سابق واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا هنر در این شهر آنچنان که باید و شاید جایی ندارد و راهی برای رشد خود نمییابد گفت: متاسفانه در این منطقه هنوز هنرمندان را آنچنان که باید و شاید نپذیرفتهاند و فعالان این هنرها با مشکلاتی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... مواجه هستند.
وی گفت: مشکلات موجود سبب شده تا استقبال خوبی از رشتههای مختلف از جمله طراحی و نقاشی نشود.
وی افزود: سختگیریهای بیمورد و محدودیت زیاد برای هنرمدان از جمله مشکلاتی است که یکی دو گالری دولتی نیز که در این شهر هست برای هنرمندان ایجاد میکند. ما در کرمانشاه بهراحتی شهرهای دیگر مثل تهران یا اصفهان نمیتوانیم نمایشگاه برگزار کنیم.
وی نبود گالری خصوصی را نیز از دیگر مشکلاتی دانست که هنرمندان این شهر به آن دچارند و با آن دست و پنجه نرم میکنند.
جواری اضافه کرد: در شهری مثل کرمانشاه که مبحث اقتصاد هنر و خرید و فروش آثار هنری جا نیافتادهاست نمیتوان به احداث یک گالری خصوصی امیدوار بود به همین دلیل گالریهای دولتی باید درصدد حمایت از هنرمندان و هنر این شهر برآیند.
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گزارش: مجید احمدی
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