نگاهی به فلسفه منطق فهم دین در همایشی ملی

همایش ملی فلسفه منطق فهم دین امروز چهارشنبه بیست و هشتم آبان در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی فلسفه منطق فهم دین به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم در ۲ محور کلی برگزار می‌شود.

محورهای این همایش شامل فلسفه منطق فهم دین، مبادی و مبانی، ماهیت و موضوع، ساختار و مسائل، گستره و قلمرو و روش شناسی همچنین نظریه‌ها و مدل‌ها، فلسفه و مبانی، خاستگاه و تبارشناسی، آسیب شناسی، قلمرو کاربرد، کارکردها و دست آوردها است.

علی اکبر رشاد، محمدجواد فاضل لنکرانی، احمد واعظی و عبدالحمید واسطی از سخنرانان این همایش ملی خواهند بود.

چهارشنبه شب بیست و هشتم آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با حضور اندیشمندان و فرهیختگان در تالار استاد موسویان (ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی (جنب حسینیه شهدا) برگزار شده و میزبان علاقمندان به مباحث داغ فلسفه و حکمت خواهد بود.

حضور کلیه علاقمندان اعم از خواهران و برادران گرامی در این همایش بلامانع است.

