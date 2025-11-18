تضمین چاپ کتاب دوم برگزیدگان کتاب سال دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، در آئین اختتامیه سیودومین جشنواره کتاب سال دانشجویی با قدردانی از دانشگاه علم و صنعت و دستاندرکاران برگزاری رویداد گفت: جشنواره کتاب سال دانشجویی یکی از رویدادهای اصیل جهاد دانشگاهی و فرصتی ارزشمند برای ظهور استعدادهای جوان در عرصه تألیف و نشر است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه نشر و فرهنگ، تأکید کرد: کار ناشرانی که به جوانان اعتماد میکنند و نخستین آثار آنها را منتشر میسازند، اقدامی بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است. این اعتماد میتواند نسل تازهای از نویسندگان توانمند را در کشور پرورش دهد.
منتظری با بیان اینکه کتاب سال دانشجویی باید بهعنوان رویدادی ملی شناخته شود، افزود: پیشنهاد ما این است که وزارتخانههای علوم و بهداشت امتیازات مشخصی مانند سنوات، تسهیلات آموزشی و مزایای فرهنگ برای برگزیدگان جشنواره در نظر بگیرند. دانشجویان مؤلف باید حمایت عملی دریافت کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تأکید بر نقش خانوادهها و استادان در شکلگیری مسیر علمی دانشجویان گفت: موفقیت این جوانان نتیجه زحمات پدر و مادرها و استادانی است که آنها را هدایت کردهاند. شایسته است در مراسم، از این گروهها نیز قدردانی شود.
منتظری اعلام کرد همه دانشجویان در کشور میتوانند از طریق سامانه «شهر دانشجو» بهصورت ساده و بدون تشریفات اداری، عضو افتخاری جهاد دانشگاهی شوند و در مسیرهای علمی، فرهنگی و هنری به فعالیت بپردازند.
او با اشاره به تجربه یک پزشک ایرانی که سالها قبل برگزیده جشنواره بوده است، گفت: این رویداد آثار بلندمدت دارد. شاید نتیجه فوری دیده نشود، اما بر آینده علمی افراد تأثیر جدی میگذارد.
منتظری در پایان وعده داد: جهاد دانشگاهی متعهد است کتاب بعدی دانشجویان برگزیده را چاپ کند. برای حفظ حقوق ناشران فعلی نیز میتوان این کار را با مشارکت یا توافق مشترک انجام داد.
وی تأکید کرد: امیدوارم این جشنواره بستر ظهور استعدادهای جدید باشد و ما همچنان همراه و حامی نویسندگان جوان باقی بمانیم.
