به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این رویداد پاسداشت و یادکرد کتابخوانترین رهبر دنیا شهید آیتالله العظمی خامنهای، گردهمایی اصحاب فرهنگ و ادبیات و نشر و تقویت ارتباط میان ناشران، نویسندگان و مخاطبان کتاب است.
ناشرانی که تمایل به همکاری و حضور در رویداد اردیبهشت کتاب را دارند، میتوانند در حوزه بزرگسال با بخش سروستان به شماره ۹۶۰۴۵۶۹۵ و در حوزه کودک و نوجوان با بخش همخوان به شماره ۰۹۱۰۳۱۹۱۶۱۱ همخوان سفارشات ارتباط بگیرند.
همچنین تشکلها و مجامع فرهنگی، اهالی قلم و ناشرانی که مایل به مشارکت در بخش رویدادهای ترویجی هستند با بخش رویدادهای فرهنگی باغ کتاب ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۵۰ ارتباط بگیرند.
این رویداد تلاش میکند ضمن انعکاس فرهنگدوستی ایرانیان قهرمان از ظرفیتهای مختلف باغ کتاب از جمله بخشهای علم و فناوری، هنری و سینمایی با اجرای رویدادهای چند بعدی استفاده کند.
