محمد کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم خامه نخ ابریشم بیش از ۷ میلیون تومان، چله نخ ابریشم خام ۶ میلیون تومان و چله نخ ابریشم پخته بیش از ۱۰ میلیون تومان است که این ارقام، قدرت خرید تولیدکنندگان فرش ابریشم را کاهش داده است.

وی افزود: به دلیل افزایش قیمت، بخشی از بافندگان به استفاده از نخ‌های مصنوعی روی آورده‌اند و این موضوع سبب شده تولید فرش ابریشم اصیل با چالش مواجه شود.

کرامتی ادامه داد: خراسان شمالی یکی از استان‌هایی است که در آن فرش و قالیچه‌های ابریشمی تولید می‌شود و حدود ۸۰ درصد نخ ابریشم مورد نیاز بافندگان از خارج استان تأمین می‌شود و در حال حاضر، ماهانه حدود دو تُن نخ ابریشم برای بافت فرش‌های ابریشمی در استان نیاز است.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی از قطب‌های تولید پیله ابریشم کشور است اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های فرآوری، بخش عمده این پیله‌ها برای تبدیل به نخ از استان خارج می‌شود، همچنین مزیت منحصربه‌فرد بافت فرش دو روی تمام ابریشم در روستای «دویدوخ»، ضرورت ایجاد واحدهای نخ‌ریسی را دوچندان کرده است.

مدیرکل صمت خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۲۷ هزار بافنده فعال، هشت اتحادیه صنفی فرش دستبافت، ۴۵ شرکت تعاونی و یک تشکل مردم‌نهاد در حوزه فرش در استان فعالیت دارند که این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تبدیل خراسان شمالی به قطب نخ ابریشم کشور را فراهم کند.

وی تأکید کرد: با ایجاد واحدهای فرآوری و نخ‌ریسی در استان، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی پیله، ارزش افزوده بالایی ایجاد شده و زمینه اشتغال گسترده‌تری برای هنرمندان فرش فراهم می‌شود.