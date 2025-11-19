ساخت ۲۶ هزار واحد ساختمانی و ۶۸ سایت نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدا، گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن در استان ارائه کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارتخانه‌های مرتبط، خراسان جنوبی در شاخص‌های اجرای پروژه‌های مسکن و انبوه‌سازی وضعیت مطلوبی دارد.

وی بیان کرد: میانگین کشوری اتمام نازک‌کاری واحدها ۲۵.۵ درصد است، در حالی که استان به ۶۲.۹ درصد رسیده است و در اتمام واحدها نیز جزو استان‌های پیشرو است.

مسکن روستایی و حمایتی

فرهادی افزود: از مجموع ۱۸ هزار واحد مسکن روستایی سهمیه استان، ۱۵ هزار و ۸۵۸ واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده و ۸ هزار و ۷۳۳ واحد عملیات ساختمانی آن‌ها تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه مسکن حمایتی، از ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد ابلاغ شده، بیان داشت: ۲۶ هزار و ۹۲۱ پرونده ساختمانی تشکیل شده که از این میان، ۱۲۵۴ واحد اتمام سفت‌کاری، ۹۱۱ واحد اتمام واحد و ۸۲۵۴ واحد پایان کار دریافت کرده‌اند.

قانون جمعیت و زمین برای جوانان

وی با اشاره به اجرای قانون جمعیت گفت: از ۲۷ هزار و ۳۶۸ متقاضی اولیه، ۱۶۳۰ نفر تایید صلاحیت شده و امکان تأمین زمین برای ۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر فراهم شده است.

به گفته وی تاکنون ۹۶۱۰ واحد زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.

فرهادی ادامه داد: ۶۸ سایت نهضت ملی مسکن با مساحت ۵۳۵۰ هکتار در حال آماده‌سازی است و پیشرفت فیزیکی این سایت‌ها میانگین ۳۶ تا ۵۳ درصد است.

وی عنوان کرد: از این تعداد، ۲۹ سایت آبرسانی، ۳۵ سایت برق و ۳۴ سایت گازرسانی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: از ابتدای دولت، ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت سایت‌ها تأمین شده و در سال جاری نیز ۲۹۵ میلیارد تومان برای برق، ۳۳۹ میلیارد تومان برای آب و فاضلاب، ۸۰ میلیارد تومان برای آب منطقه‌ای و ۲۵۰ میلیارد تومان برای برق منطقه تخصیص یافته است که مجموعاً ۹۲۸ میلیارد تومان می‌شود.

معاون استاندار در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با اهتمام ویژه پروژه‌ها و سامانه‌های مربوطه را به‌روزرسانی کنند و گفت: اطلاعات ثبت‌شده باید دقیق باشد تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت مناسب آماده شوند و مردم از ظرفیت‌های ایجاد شده بهره‌مند شوند.

وی همچنین تأکید کرد: اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص افتتاح پروژه‌ها که در راستای خدمت به مردم فهیم و ولایتمدار انجام می‌شود، در اولویت استان قرار دارد.