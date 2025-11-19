  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

باند کلاهبرداری سکه‌های تقلبی در الیگودرز منهدم شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و کشف ۴۵۰ عدد سکه تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه دو شهروند به مأموران پلیس آگاهی الیگودرز و اعلام اینکه سه نفر در قبال فروش مقادیری سکه تقلبی مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری کرده‌اند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی سه نفر اعضای باند کلاهبرداری را در این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: متهمان به ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف و ۴۵۰ عدد سکه تقلبی از آنها کشف شد.

سرهنگ اسداللهی ضمن هشدار به مجرمان و سودجویان که پلیس با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: شهروندان فریب افراد فرصت‌طلب و سودجو را نخورند و در صورت برخورد با این‌گونه موارد بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان قرار دهند.

